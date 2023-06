Cassandra Crossing/ Due anni fa Cassandra e il suo smartphone uscivano dal giardino recintato di Google per non farvi mai più ritorno; come è andata a finire?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-06-2023] Commenti

«La pratica» - si diceva un tempo - «è più importante della grammatica». È per questo motivo che per oggi Cassandra dismette il cappello da profetessa per raccontare come sono stati i suoi ultimi due anni senza Google, più precisamente con uno smartphone Android completamente degooglizzato.

I più preparati tra i 24 indomiti lettori ricorderanno un paio di precedenti video-esternazioni di Cassandra a riguardo, prima quando l'avventura iniziò con l'installazione, il trasferimento dei dati e delle app, ed anche quando fu momentaneamente abbandonata dal suo telefono e dovette ripararlo con le sue mani. Infine quando raccontò di come usare l'app Shelter per segregare le app "impiccione" ma necessarie.

Esistono anche alcuni brevi video sul sistema operativo /e/ che ha spianato la strada a Cassandra, nella minivideoserie "Pillole di /e/ OS", realizzata dall'ottimo Leandro Botter.

No, decisamente Cassandra non è stata con le mani in mano. Tutte storie di successo, ma non prive di fatica, che hanno dato grosse soddisfazioni, ma che soprattutto hanno davvero permesso di "staccare" lo smartphone dal letale ecosistema informativo di Google, e ridurre quindi in maniera sostanziale i danni alla privacy che ci infliggiamo ogni giorno, particolarmente a causa dell'utilizzo dello smartphone.

Questo articolo, fitto di link cassandreschi che vi invito a visionare, sarà abbastanza breve, perché vuole raccontare l'esperienza "in negativo", e trattandosi di un'esperienza largamente positiva, ci sono poche cose negative da dire. L'articolo continua dopo i video.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Ne valeva la pena?