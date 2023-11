Il cloud gaming di Amazon sbarca in Italia

Con Luna si può giocare a un vasto catalogo di titoli, comprese le più recenti uscite di Ubisoft.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-11-2023] Commenti (1)

Anche se l'era del cloud gaming non è stata sinora esattamente un gigantesco successo - basti pensare alla chiusura di Stadia - ciò non significa che sia stata un completo fallimento.

Per Amazon, anzi, la sparizione di Google dall'orizzonte è un'occasione di cui approfittare per espandere il proprio servizio di cloud gaming, Luna, che ora è sbarcato anche in Italia.

Lanciato inizialmente in esclusiva per gli Stati Uniti, s'è espanso in altre nazioni senza fare troppo rumore prima di arrivare anche da noi, dove propone una serie di livelli diversi di abbonamento a quanti desiderino provarlo.

Per l'accesso base è necessario essere iscritti al programma Amazon Prime, che al momento in cui scriviamo costa 49,90 euro all'anno e consente di accedere, oltre alla spedizione gratuita, anche a diversi contenuti offerti tramite Amazon Music e Amazon Prime Video.

Come per questi ultimi due servizi, il livello base garantisce l'accesso ad alcuni giochi presenti nel catalogo - Fortnite, Trackmania, Tiny Lands, Ride 4 e altri - ma non a tutti, per poter giocare ai quali è necessario sottoscrivere uno dei livelli superiori.

Il primo è Luna+, costa 9,99 euro al mese (ma si può provare gratuitamente per 7 giorni) e comprende, oltre ai giochi del livello base, la maggior parte del catalogo, tranne le più recenti uscite di Ubisoft.

Queste sono accessibili soltanto iscrivendosi al livello Ubisoft+, che costa 17,99 euro al mese: qui si trovano buona parte dei titoli Ubisoft più vecchi, e la garanzia che si potrà giocare al prossimo Assassin's Creed e ad Avatar: Frontiers of Pandora. Questi giochi possono anche essere acquitati singolarmente.

Infine, esiste anche il livello Jackbox, che per 4,99 euro al mese consente di giocare a titoli come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

I giochi di Luna supportano l'utilizzo di diversi controller ma Amazon mette a disposizione anche un dispositivo dedicato, il Luna Controller, venduto a 69,99 euro (in offerta fino al 27 novembre a 39,99 euro); il vantaggio, usando quest'ultimo, sta nel fatto che esso si collega direttamente ai server di Amazon, riducendo così la latenza.