Il laptop con un secondo monitor di fianco alla tastiera

I laptop a doppio schermo non sono più una rarità ma generalmente, quando si parla di questo tipo di dispositivi, ci si riferisce a un computer portatile in cui nel posto solitamente occupato dalla tastiera c'è invece un secondo monitor, come nel recente Asus Zenbook Duo.

L'azienda cinese Topton ha deciso invece di proporre qualcosa di diverso: il suo TopTon L10 ha due schermi, ma il secondo è posto di fianco alla tastiera.

Se l'idea pare interessante, è bene sapere subito che il Topton L10 non si può certamente definire un portatile di alto livello.

All'interno troviamo infatti un processore Intel Celeron N5095, 16 Gbyte di RAM, SSD da 128 Gbyte a 2 Tbyte, schermo principale IPS da 15,6 pollici (con risoluzione 1920x1080 pixel) e schermo secondario da 7 pollici con risoluzione di 1280x800 pixel.

L'impressione complessiva è che Topton abbia accoppiato un portatile di fascia molto bassa con un tablet economico, ma nella trovata possono esserci dei vantaggi.

Il display secondario supporta l'input multitouch a 10 punti e può anche essere usato con uno stilo, che però va acquistato separatamente. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per capire se lo stilo in questione possa essere una penna con supporto al rilevamento della pressione o al massimo un semplice stilo capacitivo.

Difficile che possa essere una soluzione adatta per la grafica, ma può essere utile per prendere appunti o per visualizzare informazioni aggiuntive mentre lo schermo principale è diversamente occupato.

Il resto della dotazione hardware comprende un corpo con cerniere che si aprono a 180 gradi, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, una porta USB-C, due porte USB-A 3.0, un jack da 3,5 millimetri, un lettore di schede microSD, webcam da 0,3 megapixel e una porta mini HDMI.

Sono supportate infine le connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

Al momento in cui scriviamo il Topton L10 è in vendita su AliExpress a prezzi che partono da 389 euro.