TIM, altre ''rimodulazioni'' in arrivo

Il che vuol dire: aumento delle tariffe

A due mesi circa dall'ultimo annuncio riguardante la variazione delle tariffe, TIM rivela che una nuova ondata di rimodulazioni è in arrivo.

Interessate dalle variazioni sono sia alcune offerte ricaricabili di telefonia mobile che alcune offerte di telefonia fissa; in entrambi i casi le variazioni saranno attive da giugno (il 6 giugno nel primo caso, il 1 giugno le secondo caso).

Per quanto riguarda la telefonica fissa, sono previsti aumenti di 2 euro al mese che però non sono generalizzati ma riguardano solo i titolari di alcune offerte: per sapere se si è interessati dalla variazione, è necessario controllare la bolletta relativa a questo mese di aprile.

Essa contiene infatti un messaggio con le indicazioni circa la rimodulazione; qualora esso non sia presente, la tariffa non cambia.

Come sempre accade in questi casi, l'aumento della tariffa consente di recedere dal contratto (anche passando ad altro operatore) senza alcuna penale o costo; in questo è necessario però procedere entro il 1 luglio 2024.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, invece, gli aumenti sono diversi in base all'offerta attiva e possono variare da 1,99 fino a 2,49 euro.

TIM sta avvisando gli interessati con un messaggio apposito, col quale li informa anche del fatto che contestualmente possono attivare gratuitamente un'opzione che normalmente sarebbe a pagamento, come i 50 Gbyte di traffico aggiuntivo ogni mese o l'attivazione della connettività 5G.

L'utente non potrà però scegliere quale opzione attivare, ma potrà soltanto scegliere se accettare o meno quella propostagli nel messaggio.

Anche in questo caso è previsto il diritto di recesso dal contratto senza costi, da esercitare entro il 6 luglio 2024.