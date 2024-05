Microsoft ammette: non ci sarà mai una patch per l'errore 0x80070643

Gli utenti devono quindi allargare da sé la partizione di ripristino.

Alla fine ha gettato la spugna. Microsoft ha ufficialmente confermato di non poter risolvere l'errore 0x80070643 causato dall'aggiornamento KB5034441 con un semplice update: chiunque lo incontri deve quindi arrangiarsi da sé.

Per chi avesse dimenticato quale sia il problema, ricordiamo che l'aggiornamento KB5034441 risolve un bug che consentiva di aggirare la crittografia BitLocker; il guaio è che l'update in questione in certi casi non può installarsi perché la partizione di recupero non ha spazio sufficiente, e il tentativo di installazione - ripetuto ogni volta che si visita Windows Update - si conclude appunto con l'errore 0x80070643.

Già all'apparire del problema Microsoft aveva pubblicato una serie di istruzioni per allargare la partizione di recupero restringendo quella principale senza toccare i dati; tuttavia si sperava in un intervento che non costringesse gli utenti a operare con comandi potenzialmente distruttivi (se dati in modo errato) per l'integrità delle partizioni e dei file in esse salvati.

Ora Microsoft ammette sulla pagina ufficiale di supporto che quell'intervento non arriverà mai. A mo' di consolazione mette però a disposizione uno script PowerShell che esegue in automatico le istruzioni di cui parlavamo più sopra e allargare la partizione di ripristino.

In ogni caso, prima di eseguire lo script è consigliabile fare un backup dei dati: la possibilità che qualcosa vada storto non è mai completamente assente.