Da CMF lo smartphone modulare economico

Le funzionalità si ampliano grazie all'ecosistema di accessori.

Immagine: CMF

L'idea di uno smartphone modulare è sicuramente buona sulla carta ma, nella realtà, i prodotti realizzati secondo questo principio non sono mai stati campioni di vendite.

Ora CMF - il marchio di Nothing dedicato ai prodotti economici - prova a introdurre sul mercato uno smartphone che definisce "modulare" e a prezzo accessibile, nella speranza che ciò induca a prenderlo in considerazione.

Il CMF Phone 1, in vendita anche su Amazon al prezzo consigliato di 199,99 euro, si può considerare un prodotto di fascia entry-level.

Esso offre uno schermo Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 1080x2400 pixel e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz; all'interno c'è il SoC octa-core MediaTek Dimensity 7300 con 8 Gbyte di RAM e fino a 256 Gbyte di memoria interna (espandibili con microSD finno a 2 TByte)

La dotazione è completata da fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera anteriore da 16 megapixel, e batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è il Nothing OS 2.6, basato su Android 14.

La sua caratteristica più interessante, però, è ovviamente la pretesa di essere "modulare", che in questo caso assume un'accezione diversa da quella cui siamo abituati.

Per CMF, infatti, modulare significa non tanto che l'utente può sostituire da sé e facilmente i vari componenti dello smartphone, ma che innanzitutto può cambiar e la cover posteriore scegliendo quella dotata degli accessori che più lo soddisfano.

Al momento del lancio, il CMF Phone 1 offre tre diverse cover: una è dotata di uno spazio che funge da portafoglio; la seconda offre una staffa sulla quale appoggiare lo smartphone (da usare, per esempio, per poter guardare con comodo i video col telefono poggiato sul tavolo); la terza include un cordino.

L'idea sembra riprendere quella dei Moto Mod lanciati nel 2016 da Motorola per il Moto Z, e il numero di accessori disponibili per il CMF Phone 1 dovrebbe continuare ad ampliarsi nei prossimi mesi, magari colmando alcune "lacune" che possiamo considerare normali per un budget phone .

Il CMF Phone 1 per esempio non supporta tecnologie ormai considerate comuni, come la ricarica wireless o NFC, ma qualche accessorio potrebbe in futuro introdurre anche queste caratteristiche.

Qui sotto, il video di presentazione.