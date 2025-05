Il mouse da gaming che non fa sudare le mani

Grazie alle ventole integrate permette di avere palmi freschi per tutta la sessione di gioco.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2025] Commenti

Immagine: Pulsar

Noctua, azienda specializzata nella produzione di dispositivi di raffreddamento per PC, ha unito le forze con Pulsar Gaming Gears per creare un curioso quanto innovativo: il Pulsar Feinmann Noctua Edition, un mouse da gaming con una ventola integrata da 40 mm per mantenere fresco il palmo della mano durante le sessioni di gioco intense.

Presentato al Computex 2025 a Taipei, questo prototipo si basa sul modello Feinmann F01 di Pulsar, un mouse ultraleggero da 46 grammi. Ma aggiunge la tecnologia di raffreddamento di Noctua per affrontare un problema comune tra i gamer competitivi: le mani sudate.

«Noctua è ben nota per le sue prestazioni di raffreddamento eccezionali» ha dichiarato Pulsar, sottolineando che «i giocatori, e in particolare quelli competitivi, sono inclini a sudare durante gli eventi di eSport».

Il mouse monta una ventola Noctua NF-A4x10, progettata per funzionare quasi silenziosamente con un livello di rumore di 17,9 dB; è visibile attraverso le aperture superiori del telaio in magnesio, già forato per ridurre il peso. La ventola da 0,3 Watt può essere controllata tramite il software di Pulsar, permettendo agli utenti di regolare la velocità per bilanciare raffreddamento e durata della batteria; quest'ultima è stimata in circa 10-11 ore per il prototipo.

Il Feinmann Noctua Edition mantiene le specifiche di punta del modello F01: tra queste segnaliamo un sensore XS-1 da 32.000 DPI, un polling rate di 8.000 Hz e una docking station di ricarica rapida tramite USB-C.

Il design, con il caratteristico schema di colori marrone e beige di Noctua, è obiettivamente un po' strano, specialmente se paragonato all'aspetto tradizionalmente associato ai mouse da gaming.

Il Pulsar Feinmann Noctua Edition dovrebbe arrivare sul mercato a novembre 2025. Il prezzo è stimato intorno ai 200 dollari, leggermente superiore ai 180 dollari del modello F01 standard.