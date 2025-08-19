Microsoft Store, gli aggiornamenti automatici delle app non si possono più disattivare

Al massimo si possono mettere in pausa per un po'.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-08-2025]

microsoft store aggiornamenti app
Foto di Surface.

Microsoft ha introdotto una modifica significativa al funzionamento del Microsoft Store su Windows 10 e Windows 11: ha eliminato la possibilità di disattivare permanentemente gli aggiornamenti automatici delle applicazioni. Gli utenti possono ora solo mettere in pausa gli aggiornamenti per un periodo compreso tra 1 e 5 settimane, trascorso il quale le app verranno aggiornate automaticamente alla versione più recente. Questa decisione limita il controllo degli utenti sulle applicazioni: Microsoft, non per la prima volta, vuole migliorare la sicurezza a scapito della libertà di scelta.

In precedenza il Microsoft Store consentiva agli utenti di disattivare completamente gli aggiornamenti automatici tramite un'opzione nelle impostazioni: era una funzione utile per chi preferiva gestire manualmente le versioni delle app, per esempio per evitare bug in nuovi aggiornamenti o per mantenere la compatibilità con determinati flussi di lavoro. La nuova politica invece obbliga gli utenti ad accettare gli aggiornamenti dopo il periodo di pausa selezionato. Al momento in cui scriviamo la funzione di pausa è in fase di distribuzione graduale e non è ancora disponibile su tutti i dispositivi Windows 10 e 11.

La motivazione di Microsoft sembra legata alla sicurezza e alla stabilità del sistema. Gli aggiornamenti automatici dovrebbero garantire che le applicazioni ricevano patch di sicurezza e correzioni di bug, riducendo il rischio di vulnerabilità. Come spiegato in un articolo di Microsoft Learn, la gestione degli aggiornamenti è strettamente legata alle configurazioni di sistema, come le policy di Windows Update e le impostazioni di rete. Gli amministratori di sistema possono ancora limitare l'accesso al Microsoft Store tramite policy quali RemoveWindowsStore, ma ciò blocca completamente l'uso dello Store, non soltanto gli aggiornamenti. Per gli utenti domestici l'unica opzione è ora la pausa temporanea, accessibile dalle impostazioni del Microsoft Store sotto la voce Aggiornamenti delle app.

Sullo stesso tema:
Meno bloatware in Windows 11: gli utenti potranno rimuovere le app preinstallate
Windows, il Microsoft Store si potrà disinstallare
Windows 11, le app si installano direttamente dal menu Start
Microsoft pensiona Desktop Remoto: al suo posto c'è la Windows App

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Bing Wallpaper, l'app gratuita di Microsoft è quasi un malware
Paint 3D è agli sgoccioli
Le app per Android ritornano in Windows 11
Windows 11, disattivare gli annunci nel menu Start
Usare WinGet per aggiornare tutti i programmi installati

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
E il prossimo passo? A chi installa Linux sul PC in dual-boot con Windows mandano la Gestapo a casa? :plzdie:
19-8-2025 12:41
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Utilizzi una VPN?
Sė, utilizzo un servizio gratuito.
Sė, utilizzo un servizio a pagamento.
No, ma mi piacerebbe risultare anonimo quando uso Internet.
No, non mi interessa essere anonimo.
Non so che cosa sia una VPN.

Mostra i risultati (1822 voti)
Agosto 2025
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Stop al telemarketing selvaggio: in funzione i filtri Agcom che bloccano i numeri falsi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
n. 3966 del 19-07-2025
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 19 agosto
2024
Windows 11 ora supporta partizioni FAT32 da 2 Tbyte
2023
30 anni di Debian, il “sistema operativo universale”
2022
La canzone di Janet Jackson che mandava in crash i Pc
2021
Android 12 si controlla con le espressioni del viso
2020
Il telefonino che ti ascolta e ti manda pubblicità delle cose di cui parli
2019
Windows 10, errori nel patch Tuesday di agosto
2018
Google ammette: disattivare la cronologia delle posizioni non serve a niente
2017
Banche, no agli sguardi indiscreti nei conti correnti
2016
Taxi a guida automatica, Uber inizia i test su strada
2015
L'iPhone 6S nei negozi già a settembre, anche in rosa
2014
Pubblica su Facebook le foto del marito, lui la denuncia
2013
Creme solari dagli antichi batteri dei fiordi norvegesi
2012
Stampa 3D del nascituro
2011
HP dice addio ai PC e a WebOS
2010
Il meglio dal forum Multimedia
2008
Accordo tra ST Microelectronics e Ericsson
2007
La Chiesa in Rete riflette su Internet e i bambini
2004
Il P2P sui Pc aziendali ti può fare licenziare
2003
Siemens ST55: telefonino con fotocamera e zoom
Olimpo Informatico


 
web metrics