L'85% di tutti i Bitcoin è già stato generato

Le ricompense per i miner continuano a calare.

Ha un che di simbolico il primo giorno di agosto 2019, almeno per quanti si interessano di criptovalute in generale e di Bitcoin in particolare.

In questa data, infatti, è stato generato (con l'ormai nota operazione di mining) il Bitcoin numero 17.850.000; in altre parole, l'85% dei Bitcoin totali è stato generato.

Satoshi Nakamoto, il misterioso ideatore della valuta, ha infatti posto un limite massimo al numero di Bitcoin che si possono generare: non saranno mai più di 21 milioni, obiettivo per raggiungere il quale si calcola che, al ritmo attuale, servano circa 120 anni.

La scarsità artificiale imposta ai Bitcoin è stata imposta per prevenirne il deprezzamento: dato che la fornitura è limitata, il valore non dovrebbe calare mai al punto da rendere inutile la criptovaluta.

Dal punto di vista dei miner - coloro che usano la potenza di calcolo dei propri dispositivi per aggiungere le transazioni alla blockchain e creare Bitcoin, ricevendo in cambio monete virtuali - la notizia non è troppo buona, anche se certamente non inattesa: infatti ogni volta che i calcoli per un blocco vengono completati, la ricompensa viene ridotta. Ogni 210.000 blocchi, detta ricompensa si dimezza.

In pratica, oggi la computazione di ogni blocco viene ricompensato con 12,5 Bitcoin; il prossimo dimezzamento scatterà intorno a maggio 2020.

È naturale prevedere, inoltre, che quando tutti i Bitcoin saranno stati generati non ci sarà più alcuna ricompensa. Secondo Nakamoto, a quel punto i miner, i cui computer serviranno ancora per gestire le transazioni, potranno essere ricompensati con delle commissioni.