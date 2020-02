Lo smartphone con Linux in dual boot e tastiera completa

Cosmo Communicator affianca Debian Linux ad Android 9.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-02-2020] Commenti

Installare più di un sistema operativo sul proprio Pc è oggigiorno un'operazione quasi banale: molti degli utenti di Linux, per esempio, hanno anche Windows in dual boot per i casi di emergenza.

Quando dai computer si passa agli smartphone, però, le cose cambiano: essi arrivano già dotati di un sistema al quale, in generale, non si può affiancare null'altro.

Cosmo Communicator, prodotto dalla britannica Planet Computer, si distingue dalla massa proprio perché consente ciò che gli altri smartphone vietano: consente di installare Debian Linux al fianco del sistema predefinito, che è Android 9. L'unica condizione è sapere come fare per partizionare la memoria interna.

Per facilitare le cose, Planet offre anche una pagina di supporto che spiega passo passo come procedere all'installazione di Linux. All'avvio, un bootloader permetterà di scegliere quale sistema avviare.

Il risultato sarà la possibilità di avere in tasca un minicomputer con Linux per tutte quelle volte in cui le funzionalità offerte da Android non dovessero bastare.

A parte il dual boot, Cosmo Communicator offre un chipset MediaTek Helio P70 accompagnato da 6 Gbyte di Ram e 128 Gbyte di memoria interna, espandibile via microSD.

Vi sono due slot per le Sim e un doppio display: quello principale da 5,99 pollici con una risoluzione di 2.160x1.080 pixel e uno secondario da 1,91 pixel.

Particolarmente interessante è la presenza di una tastiera Qwerty completa e retroilluminata. Non mancano naturalmente le fotocamere (da 24 e 5 megapixel) e la batteria è da 4.220 mAh.

Cosmo Communicator si può pre-ordinare sul sito ufficiale (anche in versione con tastiera italiana) al prezzo di 799 sterline (circa 955 euro).

Qui sotto, alcune immagini.