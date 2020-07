Apple: Non coprite la webcam del MacBook

Rischiereste di danneggiare il display.

È forse uno dei consigli più vecchi per chi voglia salvaguardare la propria privacy: se avete un portatile con webcam integrata, copritela con del nastro adesivo o acquistate uno di quegli accessori in plastica che permettono di coprire e scoprire l'obiettivo a piacimento.

I casi di persone registrate (e, a volte, ricattate) a loro insaputa da malintenzionati che sono riusciti ad attivare la webcam a distanza non sono rari; anzi, sono ormai una conoscenza tanto comune che c'è persino un episodio di Black Mirror che ne tratta.

Persino Mark Zuckerberg è stato visto usare portatili con la webcam coperta da un pezzettino di scotch. Insomma, pare che ci sia un generale consenso: se non si può disattivare con certezza la webcam, allora è meglio coprirla.

C'è tuttavia una voce contraria, che di recente s'è fatta sentire, ed è quella di Apple.

Una pagina di supporto sul sito ufficiale, dedicata ai MacBook in tutte le loro varianti, consiglia espressamente di evitare di coprire la webcam, perché la copertura può danneggiare il portatile.

In particolare, «Chiudere il notebook Mac mentre sulla videocamera è applicata una copertura potrebbe danneggiarne il display, in quanto lo spazio tra il display e la tastiera è progettato per sopportare tolleranze minime».

Non solo: «Coprire la videocamera integrata potrebbe anche interferire con il sensore di luce ambientale e impedire il funzionamento di funzioni quali la luminosità automatica e True Tone».

Che può fare chi voglia comunque tutelare la propria privacy? Secondo Apple, è sufficiente dare un'occhiata al Led posto vicino alla webcams stessa: se è acceso, significa che la webcam è in funzione e, se non è stato l'utente ad avviare un'applicazione che la adoperi, si può iniziare a insospettirsi.

Non c'è infatti modo - sostiene Apple - di attivare la webcam senza accendere anche il Led: dunque, anche in caso di accesso non autorizzato ci sarà sempre un indicatore visivo di quanto sta succedendo.

Se invece proprio fosse necessario coprire la webcam (magari a causa di una politica aziendale), la soluzione è banale: basta rimuovere la copertura prima di chiudere il MacBook.