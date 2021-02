La mascherina Ffp3 smart e IoT, con ventola e sensori

Prodotta da una startup italiana e finanziata con una campagna di crowdfunding su Kickstarter.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-02-2021] Commenti (1)

"Rivoluzionare il modo di concepire i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, assicurando agli urban commuters un'esperienza di respirazione unica: il massimo del comfort e allo stesso tempo la più alta protezione filtrante, grazie a tecnologie di ultima generazione". Questo è l'obiettivo che si prefigge la startup Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano, incubata in PoliHub, a sei mesi dal lancio sul mercato della Urban Mask (FFP3 R certificata CE).

Narvalo presenta Urban Active Mask e la definisce "mascherina IoT che integra protezione, versatilità e tecnologia". La "smart mask" viene svelata sul sito Narvalo, dove sarà possibile iscriversi per ricevere le informazioni sulla campagna internazionale su Kickstarter che partirà a inizio marzo, quando la mascherina sarà disponibile all'acquisto.

La smart mask è dotata di Active Shield, un dispositivo proprietario - in attesa di brevetto italiano - che può essere applicato anche sul modello precedente, la Urban Mask. Ogni maschera potrà così trasformarsi - secondo il produttore - "in un device IoT di ultima generazione" che permetterà di monitorare i pattern respiratori dell'utente, garantendo sempre più sicurezza e comfort in diversi ambiti.

L'Active Shield integra una ventola intelligente, che promette di ottimizzare costantemente il flusso d'aria all'interno della maschera riducendo l'accumulo di calore, umidità e soprattutto CO2, con sensori per raccogliere dati sulle performance respiratorie.

In più, l'Active Shield comunica direttamente con lo smartphone tramite l'app dedicata creando un ecosistema connesso che, grazie ai sensori presenti nella mascherina e al GPS dello smartphone, analizza le performance respiratorie dell'utente e restituisce un quadro sulla qualità dell'aria respirata durante i propri spostamenti in città.

La ventola può essere impostata, anche tramite l'app, su due diverse modalità di funzionamento: automatica o manuale. Con la funzione automatica, i dati elaborati dai sensori dell'Active Shield comunicano alla ventola la velocità più adatta allo schema di respirazione, per soddisfare al meglio le esigenze, mentre con l'impostazione manuale l'utente sceglie la velocità preferita tramite l'app.

Grazie allo strato in carbone attivo e alla tecnologia filtrante BLS Zero di BLS, azienda specializzata nella produzione di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, la Narvalo Urban promette un livello di filtrazione superiore al 99% e di proteggere da inquinamento atmosferico, odori e pollini oltre che da virus e batteri.

Il tutto senza rinunciare a comfort e stile. La maschera vanta un design registrato: il tessuto 3D di rivestimento, sottolinea il produttore, è traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, e disponibile in 6 diversi colori. Inoltre "è compatibile con caschi e cuffiette e, grazie al Face-Fit, potrà essere adattata perfettamente al viso, così da dire addio agli occhiali appannati. Infine, la guarnizione antibatterica previene irritazioni della pelle causate da un indossaggio prolungato della mascherina".

L'idea di Narvalo nasce ancor prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19, proprio come "mascherina super performativa" (sic) da utilizzare in ambito urbano per proteggere da smog, pollini e batteri. Il target ideale sono i cosiddetti urban commuter, cioè i cittadini che si muovono in città a piedi, in bici, in moto, monopattino e che vogliono proteggersi dall'aria che respirano, in particolare dalle particelle di Pm10 e Pm2.5, "killer invisibili" che ogni anno, solo in Italia, causano circa 66 mila morti premature.

Infine una curiosità, svelata dalla startup stessa: il nome Narvalo è un rimando diretto al cetaceo che si orienta e si protegge con la sua lunga zanna. "Così la mascherina, dal suo iconico becco, diventa oggi un elemento sempre più necessario per difendersi da agenti dannosi presenti nell'aria e migliorare la qualità della propria vita e un tratto distintivo per tutti coloro che ne sposano la filosofia".