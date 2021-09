Galaxy Book Fold 17 è il laptop pieghevole di Samsung

L'azienda sarebbe al lavoro su un portatile senza tastiera né trackpad.

Nonostante risultati commerciali non brillantissimi, Samsung non ha mai smesso di credere nei dispositivi pieghevoli, al punto che sembra quasi un'ossessione: per questo ha ben due linee di smartphone di questo tipo - i Galaxy Z Fold e i Galaxy Z Flip - ai quali a breve si aggiungerà, come pare, una linea di laptop.

Secondo Ice Universe, che solitamente pubblica indiscrezioni affidabili, il gigante coreano sta lavorando su un Galaxy Book Fold 17, un computer portatile privo di tastiera e trackpad: l'intera superficie interna è infatti un display.

L'idea non è esattamente nuova ma a questo punto pare avere buone possibilità di realizzarsi poiché l'esperienza accumulata nella produzione degli smartphone può aver garantito a Samsung le conoscenze tecniche necessarie per creare un prodotto funzionale e affidabile.

Quando è completamente aperto, il Galaxy Book Fold è del tutto identico a un tablet dotato di un generoso schermo OLED da 17 pollici ad alta risoluzione, al di sotto del quale è integrata anche una webcam.

Quando è parzialmente chiuso, assumendo la forma tipica di un notebook in funzione, la parte inferiore dello schermo viene utilizzata per visualizzare una tastiera virtuale, un touchpad, e anche ogni sistema di input che possa servire: una soluzione di questo tipo, infatti, è assolutamente flessibile e non limitata alla tradizionale accoppiata di tastiera e mouse.

La parte superiore, ovviamente, assume invece il tradizionale ruolo di display, anche se la diagonale risultante in questo caso non sarà particolarmente generosa.

Il risultato alla fine è del tutto simile a quello mostrato da Samsung stessa nel concept video pubblicato lo scorso maggio, che riportiamo qui sotto, rispetto al quale restano le solite perplessità: un Galaxy Book Fold può essere pratico in molte occasioni ma, per scrivere testi più o meno lunghi, il comfort offerto da una tastiera (soprattutto grazie al feedback) al momento pare difficilmente eguagliabile.