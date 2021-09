Windows 10, app in crash per colpa dell'ennesimo aggiornamento

I problemi riguardano Windows 10, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-09-2021] Commenti (1)

Questa volta Microsoft deve essersi resa conto di averla fatta grossa se è arrivata al punto di rilasciare un aggiornamento di emergenza per rimediare ai danni di due dei più recenti update.

Stando alle segnalazioni degli utenti e ai dati raccolti dalla telemetria, infatti, gli aggiornamenti KB5005101 preview update e KB5005565 cumulative update causano più danni di quanti ne risolvano. App che si bloccano, app che vanno in crash, app che nemmeno partono: queste e altre sono le conseguenze rilevate.

I problemi paiono limitati a quei sistemi in cui è abilitata la funzionalità Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering, il cui compito è identificare le app che si comportano in maniera pericolosa ma che, evidentemente, prende il proprio lavoro fin troppo sul serio, arrivando a bloccare anche software assolutamente legittimi.

È per questo motivo che, in via eccezionale, dal quartier generale di Redmond arriva ora un aggiornamento del tipo Known Issue Rollback, ossia creato per riportare la situazione a com'era prima di installare quei distruttivi aggiornamenti.

La natura di questo tipo di aggiornamenti è particolare: non sono classificati come veri e propri update, sebbene siano distribuiti attraverso Windows Update, ma sono delle modifiche al Registro di Sistema che disattivano le modifiche apportate dagli aggiornamenti precedenti.

Ciò comporta anche il fatto che gli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà non devono necessariamente aspettare la ricezione tramite Windows Update, ma possono intervenire manualmente sul Registro.

Microsoft ha infatti pubblicato i comandi da impartire da un prompt con diritti di Amministratore per apportare le modifiche, e che variano leggermente in base alla versione di Windows adoperata.

Per gli utenti di Windows Server 2022, il comando (da digitare su un'unica riga) è:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\ FeatureManagement\Overrides /v 2801335948 /t REG_DWORD /d 0 /f

Gli utenti di Windows 10 2004, Windows 10 20H2 e Windows 10 21H1 devono invece scrivere

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\ FeatureManagement\Overrides /v 2767781516 /t REG_DWORD /d 0 /f

Per chi ancora utilizza Windows 10 1909 il comando è:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\ FeatureManagement\Overrides /v 928713355 /t REG_DWORD /d 0 /f

Mentre per gli utenti di Windows 10 1809 e Windows Server 2019 il comando è:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\ FeatureManagement\Overrides /v 2371422858 /t REG_DWORD /d 0 /f