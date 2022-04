Twitter, l'influenza di Elon Musk si sente già

Il primo azionista della piattaforma mira all'introduzione del pulsante “Modifica” per i tweet inviati.

È durata poco la storia secondo la quale l'acquisizione del 9% delle azioni di Twitter da parte di Elon Musk (operazione che l'ha reso il primo azionista dell'azienda) non sarebbe stata finalizzata a influire sul funzionamento del social network.

Il CEO di Tesla entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione dove resterà fino al 2024 come Class II Director, posizione che gli impedirà di acquisire più del 14,9% delle azioni per tutto in tempo in cui durerà la carica e per i 90 giorni successivi.

Tale limitazione non comporta, però, che l'influenza di Musk non abbia già iniziato a farsi sentire.

In un tweet, Elon Musk ha proposto agli utenti della piattaforma una domanda in sé semplice: «Volete un pulsante ‘modifica'» ha chiesto, aprendo un sondaggio.

A essere significativo non è soltanto il tweet in sé, ma anche il fatto che Parag Agrawal, CEO di Twitter, l'ha subito riproposto commentando, ripetendo le parole usate da Musk nel sondaggio sulla libertà di espressione: «La conseguenze di questo sondaggio saranno importanti. Per cortesia, votate con attenzione».

La discussione circa l'utilità di un pulsante che consenta di modificare i tweet pubblicati è in corso da tempo. Jack Dorsey, fondatore ed ex CEO di Twitter, qualche anno fa aveva affermato che stava valutando la cosa ma poi aveva preferito non implementare la novità, asserendo che in questo modo si sarebbe meglio preservata l'atmosfera delle origini, quando i tweet erano sostanzialmente la trasposizione nel web degli SMS: un messaggio di testo, una volta inviato non può più essere modificato.

Ora la questione torna sul tavolo, ed è già stato notato come vada trattata con una certa cura. Consentire una possibilità illimitata di modificare i tweet inviati significa potenzialmente portare confusione sulla piattaforma, poiché chiunque potrebbe alterare anche in maniera sostanziale i propri interventi anche dopo molto tempo, dando una falsa idea di sé e rendendo surreale l'eventuale discussione scaturita dal messaggio originale.

Mentre la maggioranza dei votanti sembra desiderare l'introduzione del pulsante Modifica, Musk sembra apprezzare la proposta di un utente che suggerisce alcune limitazioni: offrire agli utenti la possibilità di cambiare i propri messaggi, una volta inviati, solo per un breve periodo (così da consentire la correzione degli errori) e fornire sempre un link al messaggio originale, affinché si possa sempre ricostruire la catena degli eventi.

In ogni caso, tutto ciò è la testimonianza di come, qualunque cosa Musk decida di fare, gli attuali dirigenti di Twitter siano molto attenti.