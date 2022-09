Da Amazon un Kindle su cui si può anche scrivere

Il Kindle Scribe è dotato di uno stilo per aggiungere note e disegni a libri, PDF e file Word.

29-09-2022

Tra tutti i prodotti appena presentati da Amazon, una menzione particolare merita l'ultima versione dell'e-reader Kindle, il Kindle Scribe, perché introduce qualcosa di nuovo nel settore dei lettori per libri elettronici: la possibilità di scrivere a schermo.

Dotato di uno display Paperwhite con diagonale lunga 10,2 pollici e una densità di pixel di 300 ppi, il Kindle Scribe è infatti fornito con uno stilo tramite il quale si può scrivere, prendere appunti e abbozzare disegni direttamente sullo schermo.

È pur vero che il Kindle Scribe non è il primo in assoluto, tra gli e-reader, a supportare questa possibilità (si veda per esempio il Kobo Elipsa), ma è il primo prodotto da Amazon che riesce a farlo e che ora consente di annotare a mano i libri che si stanno leggendo.

Lo stilo, che non richiede batterie, è disponibile in due versioni - Basic Pen e Premium Pen - che si differenziano per la presenza, nella seconda versione, di una "gomma" e di un pulsante personalizzabile; per questo motivo il prezzo è di 30 dollari più alto rispetto a quello della versione Basic).

Il Kindle Scribe supporta inoltre l'aggiunta di annotazioni anche sui file PDF e sui file in formato Microsoft Word; a partire dall'inizio del prossimo anno, inoltre, ci sarà la possibilità di inviare documenti al dispositivo direttamente da Word.

Le altre caratteristiche dell'ultimo Kindle di Amazon comprendono luce frontale regolabile automaticamente, una luce calda regolabile, porta USB-C per la ricarica e 16, 32 o 64 Gbyte di memoria interna. Nell'acquisto sono anche inclusi quattro mesi di abbonamento a Kindle Unilimited, che consente di accedere a oltre 3 milioni di e-book.

Il Kindle Scribe si può già preordinare su Amazon. La versione da 16 Gbyte costa 369,99 euro, le consegne inizieranno il prossimo 30 novembre.