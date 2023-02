Nokia G22, lo smartphone che si ripara in pochi minuti

L'utente può sostituire da sé schermo, batteria e porta USB-C. L'ambiente ringrazia.

In comune con il gigante che era in passato avrà ormai soltanto il nome (ma non il logo, dato che di recente è cambiato anche quello) eppure Nokia è ancora attiva nel settore dei telefoni cellulari, sebbene stia rivolgendo il proprio interesse verso le reti aziendali e il cloud computing.

La sua ultima creazione nel settore di cui un tempo era regina si chiama Nokia G22 e si presenta come lo smartphone più «attento all'ambiente» che esista, almeno tra quelli prodotti da aziende largamente note.

Tale caratteristica si spiega con la collaborazione che ha dato vita al G22: è stato infatti progettato insieme allo staff di iFixIt, il popolare sito dedicato alle riparazioni.

Il G22 dispone infatti di una ricca serie di guide e di strumenti grazie ai quali l'utente può, in autonomia, eseguire operazioni come la sostituzione della batteria, della porta per la ricarica, o dello schermo.

I pezzi di ricambio - afferma Nokia - saranno costantemente disponibili per i prossimi cinque anni almeno. Inoltre, ogni riparazione eseguita seguendo le guide e usando i ricambi ufficiali non causerà il decadimento della garanzia.

Per dimostrare la facilità con cui è possibile compiere una delle sostituzioni, durante la presentazione ufficiale dello smartphone Adam Ferguson, di HMD (l'azienda che detiene il marchio Nokia) ha sostituito la batteria del G22 in appena cinque minuti; secondo quanto egli stesso ha dichiarato, con un telefono della generazione precedente sarebbe servita un'ora e mezza. Cambiare lo schermo - ha spiegato ancora Ferguson - richiede invece soltanto 20 minuti.

Il Nokia G22 si basa sul SoC Unisoc T606, composto da due core Arm A75 e sei core A55, 4 Gbyte di RAM e 64 o 128 Gbyte di memoria interna. Lo schermo, da 6,52 pollici, offre una risoluzione di 720p con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre la batteria è da 5.050 mAh e supporta la ricarica rapida tramite porta USB-C.

La fotocamera posteriore monta un sensore da 50 megapixel affiancato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore per il rilevamento della profondità, anch'esso da 2 megapixel. È presente il jack per le cuffie, mentre la versione di Android è la 12.

Il Nokia G22 debutterà in Europa il prossimo 8 marzo al prezzo consigliato di 179 euro. I pezzi di ricambio sono in vendita su iFixIt; i prezzi delle varie parti, comprese di kit per lo smontaggio, sono pari a 29,95 euro per la batteria, 54,99 euro per lo schermo, e 24,95 euro per la porta USB-C.