Hanno arruolato Metalhead!

Cassandra Crossing/ La visione di un “inarrestabile” parente militare di Metalhead che emerge dalle acque disturba anche voi?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-05-2023]

Metalhead è stato oggetto delle attenzioni di Cassandra fin dalla sua "nascita" come personaggio, 5 anni orsono; lo trovate in questo video, e in questi due articoli: "Robot assassini crescono" e "E spot perse il fucile".

Da tempo Cassandra prediceva che Metalhead altri non era che un parente strettissimo del robocane danzante e cantante Spot di Boston Dynamics, fuffoso e utile.

Un parente impermeabile e irrobustito, semplicemente arruolato da un esercito, aggiornato con un diverso software, che lo trasformi in un'arma, letale o meno non ha molta importanza.

Oggi, Cassandra ha visitato il sito di Ghost Robotics Corporation, un produttore di robot anfibi che, anche nelle informazioni sulla compagnia, ama distaccarsi da chi produce "solo" robot commerciali.

Ghost Robotics fornisce i suoi prodotti all'esercito e ad agenzie governative, e ha annunciato che il loro prodotto di punta, Vision 60, definito "inarrestabile", è già stato venduto in 200 esemplari. Cinque plotoni, anzi una compagnia di robot militari. A quando un'armata? Non vi fate illudere dal passo apparentemente traballante di Vision 60 rispetto alla veloce eleganza di Metalhead. Loro due sono parenti strettissimi.

Per terminare questo articolo, che con le sue 237 parole è senz'altro la più breve puntata di Cassandra Crossing mai scritta, la vostra profetessa preferita vi raccomanda di visionare, tutti in una volta e partendo dall'inizio, i link che vi sono inclusi. Non c'è bisogno di dire altro, se non «Io ve l'avevo detto» e «Stateve accuorti».