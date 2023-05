Il laptop a realtà aumentata

Perché limitarsi a un piccolo schermo, quando si può avere un display virtuale da 100 pollici?

Punta tutto sull'effetto «Wow» l'ultima creazione della startup Sightful, il laptop Spacetop.

Invece di adoperare uno schermo tradizionale - che, per quanto di dimensioni generose possa essere, è sempre un po' limitato rispetto a quanto può offrire un desktop, poiché progettando un laptop si deve tenere conto della portabilità - fornisce l'utente di un paio di occhiali a realtà aumentata, col quale simula la presenza dell'equivalente di un display da 100 pollici.

Gli occhiali - sostiene Sightful - sono stati accuratamente progettati per essere comodi da indossare anche per lunghi periodi, e chi ordina un Spacetop può anche chiedere all'azienda di fornire non lenti "neutre" ma adatte ai propri difetti visivi.

Se la sostituzione dello schermo con la realtà aumentata rende lo Spacetop quantomeno degno di nota, l'hardware interno non sembra essere poi granché in termini di potenza: il cuore del portatile è un SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da una GPU Adreno 650; vi sono poi 8 Gbyte di RAM e 256 Gbyte di memoria interna. Insomma, da questo punto di vista praticamente si tratta di un Chromebook.

Per quanto riguarda la connettività, troviamo due porte USB-C con supporto alla ricarica fino a 65 Watt, una porta SuperSpeed USB (fino a 10 Gbit/s), e una DisplayPort 1.4 per quanti proprio desiderino un monitor fisico. Non mancano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e connettività cellulare 5G.

La batteria non offre un'autonomia eccessiva: un uso continuato la scarica completamente in circa 5 ore, mentre per la ricarica da 0 a 85% sono necessarie circa due ore.

Considerato il SoC su cui è basato, è lecito non aspettarsi che il sistema operativo adottato sia Windows: il portatile usa infatti il proprietario Spacetop OS, un derivato di Android.

Spacetop è in vendita tramite il sito ufficiale di Sightful ma non in modo generalizzato: per cercare di ottenerne uno è necessario compilare una form fornendo alcune informazioni personali.

Solo a quel punto, e se si viene ritenuti idonei, viene mostrato il prezzo che - a detta di chi è riuscito a ordinare uno Spacetop - si aggira intorno ai 2.000 dollari (circa 1.850 euro).

Qui sotto, il video di presentazione.