Da Asus un laptop con doppio schermo da 14 pollici

Lo Zenbook Duo offre due display 3K che possono diventare un unico schermo e tastiera Bluetooth.

Il CES 2024 è ormai in corso e, anche se forse genera meno rumore rispetto al passato, è comunque il luogo in cui si possono trovare prototipi e concept interessanti.

Alcuni non arriveranno mai sul mercato e hanno soltanto lo scopo di "sondare le acque". Altri, come lo Zenbook Duo UX8406 di Asus, si presentano in anteprima a pochi mesi dal lancio sul mercato.

Si tratta di un laptop dual screen - in questo simile ad altri dispositivi analoghi già sul mercato - composto però da due schermi OLED da 14 pollici uniti da una cerniera che consente loro di allargarsi completamente fino a formare un unico schermo.

Entrambi i display hanno le stesse specifiche hardware, ossia una risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel), un rapporto d'aspetto di 16:10, luminanza massima di 500 nit e una frequenza d'aggiornamento di 120 Hz.

In dotazione lo Zenbook Duo ha una tastiera Bluetooth che può essere montata al di sopra dello schermo inferiore, facendo così del portatile di Asus un laptop "tradizionale", oppure può essere adoperata separatamente quando si affiancano i due schermi per godere di un monitor di dimensioni maggiori.

Per quanto riguarda le specifiche interne, Asus prevede diverse configurazioni. Il modello di punta sfrutterà un processore Intel Core Ultra 9H, 32 Gbyte di memoria DDR 5, 2 Tbyte di memoria interna su SSD e una batteria da 75 Wh.

La connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 (tipo A), una porta HDMI 2.1 e un jack da 3,5 millimetri.

Il lancio dell'Asus Zenbook Duo UX8406 è previsto per la fine di gennaio nel Regno Unito, dove il prezzo di partenza sarà di 1.699 sterline (oltre 1.970 euro). Al momento in cui scriviamo non è noto quando il portatile sarà disponibile in altre nazioni.