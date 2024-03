macOS 14.4, dopo l'aggiornamento Java non va più

Gli utenti possono solo rimandare l'update e sperare in una soluzione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2024] Commenti

Non è solo Microsoft a creare più problemi di quanti ne risolva con un aggiornamento del sistema operativo: stavolta, infatti, tocca a Apple.

Come Oracle stesso si premura di far sapere agli utenti, macOS 14.4, ossia la versione più recente del sistema operativo di Apple, causa seri problemi con Java sui Mac con processore Apple Silicon.

Tutte le versioni della macchina virtuale Java - dalla 8 alla recentissima 22 - vanno in crash dopo l'installazione di macOS 14.4 e, al momento, non c'è modo di aggirare il problema se non rimandare l'aggiornamento.

A rendere la faccenda ancora più strana c'è il fatto che il problema non si presentava nella versioni di sviluppo di macOS 14.4; soltanto quando la versione definitiva è stata distribuita ha iniziato ad apparire.

Le prime indagini effettuate in merito indicano una particolare funzionalità - legata al modo in cui il codice generato dinamicamente deve comportarsi durante l'accesso alle regioni protette della memoria - inclusa nei chip M1, M2 e M3 come radice del problema.

In «certe circostanze», il kernel di macOS 14.4 ora invia il segnale SIGKILL al processo che cerca di accedere alle memoria protetta e, di conseguenza, il processo in questione muore.

In precedenza, il segnale inviato era SIGBUS o SIGSEGV, e il processo poteva decidere come gestire il segnale, continuando la propria esecuzione.

Il problema coinvolge tutte le applicazioni che adoperano la JVM installata, mentre quelle precompilate con GraalVM Native Image dovrebbe poter continuare a funzionare come ci si attende.

Quanto sta accadendo con Java non è peraltro la prima segnalazione di problemi apparsi in macOS 14.4: a quanto pare questa particolare revisione del sistema può causare la corruzione dei driver di stampa, la cancellazione di file salvati in iCloud e creare problemi di connessione con le periferiche USB.