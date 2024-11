Lo chassis retro ispirato ai desktop degli anni '80

Nato come pesce d'aprile, il Silverstone FLP01 sarà presto in vendita.

Foto: Silverstone (via X)

È difficile immaginare qualcuno che possa provare nostalgia per i massicci, ingombranti, grigi (o, per meglio dire, beige) personal computer degli anni '80; eppure è innegabile che possiedano un certo fascino.

Così l'anno scorso, in occasione del primo giorno di aprile, la giapponese Silverstone pubblicò su X l'annuncio per uno chassis per PC pesantemente ispirato al NEC PC-9800, con due (finti) drive per floppy disk da 5,25 pollici.

Sebbene nata come pesce d'aprile, l'idea è piaciuta e oggi quel prodotto è diventato realtà: il Silverstone FLP01 sarà prossimamente in vendita in Giappone per l'equivalente di poco più di 100 euro.

Il Silverstone FLP01 è pensato per essere appoggiato in orizzontale sulla scrivania ed è abbastanza robusto da sostenere un monitor posto sopra di esso, e non è difficile crederlo: dopotutto, gli LCD odierni sono molto meno pesanti dei vecchi CRT.

I due finti drive per i floppy non hanno soltanto una funzione estetica: l'uno in realtà una "porta" per accedere a un'unità ottica interna, certamente più moderna dei dischetti ma, ai giorni nostri quasi un residuo del passato anch'essa; l'altro nasconde le porte USB e il jack per le cuffie.

All'interno c'è lo spazio per una scheda madre ATX , il relativo alimentatore, e persino per poter montare, per chi lo volesse un sistema di raffreddamento a liquido.

Il Silverstone FLP01 sarà in vendita in Giappone nel corso del primo trimestre del prossimo anno; al momento l'azienda non ha annunciato piani per la vendita all'estero.

Qui sotto, le specifiche del PC dimostrativo presentato al Silverstone Expo 2024.