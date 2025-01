Da Microsoft una nuova tastiera ergonomica ''ultra reattiva''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-01-2025] Commenti

Per chi passa molto tempo a scrivere al computer la tastiera non è una periferica da sottovalutare: selezionarne una che consenta di lavorare senza sviluppare indesiderati effetti collaterali diventa una priorità, anche se il costo di una tale periferica può essere elevato.

Dopo essere rientrata nel settore (seppure non direttamente) circa un anno fa, Microsoft ha da poco presentato una nuova proposta per quanto riguarda le tastiere ergonomiche: la Compact Ergonomic Keyboard.

Realizzata in collaborazione con Incase e al momento non ancora disponibile per l'acquisto, ma già presente sull'e-commerce ufficiale nella versione inglese, nell'aspetto richiama quello che Microsoft ha lanciato nel 1994 con la Natural Keyboard, sebbene naturalmente in una versione evoluta.

La Compact Ergonomic Keyboard adotta interruttori a forbice con una corsa di appena 1,3 millimetri: proprio per questa caratteristica, la tastiera si presenta come «ultra reattiva», facilitando anziché ostacolando il lavoro di scrittura.

La tastiera offre un ampio piano morbido per appoggiare i polsi, si connette via Bluetooth 5.1 fino a un massimo di tre dispositivi e integra il tasto Copilot. Per l'alimentazione usa due batterie AAA la cui durata, secondo Incase, arriva fino a 36 mesi. Il prezzo raccomandato da Incase è di 118,95 euro.

«La Compact Ergonomic Keyboard» - spiega Marshall Clark, direttore generale di Onward Brands, che possiede Incase - «è stata progettata per occupare il minor spazio possibile, pur mantenendo precisione di digitazione, comfort e un alto livello di prestazioni».