La pillola che simula gli effetti di un bypass gastrico

Addio a chirurgia e iniezioni: per curare l'obesità basterà prendere un medicinale ogni mattina.

17-04-2025

Syntis Bio, un'azienda di biotecnologie con sede a Boston, ha annunciato lo sviluppo di una nuova pillola per la perdita di peso che replica gli effetti di un intervento chirurgico di bypass gastrico.

La pillola, ancora in fase sperimentale, rappresenta una potenziale alternativa non invasiva sia alla chirurgia bariatrica che ai farmaci GLP-1, come Ozempic e Wegovy, attualmente utilizzati per il trattamento dell'obesità.

Il farmaco, chiamato SYNT-101, forma un rivestimento biopolimerico temporaneo che aderisce alla mucosa intestinale, bloccando l'assorbimento di zuccheri, grassi e altri nutrienti.

Questo rivestimento, che si dissolve dopo circa 24 ore ed è espulso naturalmente dall'organismo, imita l'effetto della chirurgia riducendo la quantità di calorie assorbite.

Inoltre, il processo contribuisce a sopprimere l'appetito stimolando il rilascio di ormoni che segnalano la sazietà, aiutando così a controllare la fame.

La ricerca è stata guidata da Giovanni Traverso, gastroenterologo e ingegnere meccanico, e Robert Langer, ingegnere chimico con una lunga esperienza nel settore delle biotecnologie, entrambi affiliati al MIT e fondatori di Syntis Bio insieme a Rahul Dhanda.

I due scienziati hanno lavorato per sviluppare un approccio che fosse non solo efficace ma anche sicuro, evitando gli effetti collaterali associati a interventi più invasivi.

Un aspetto cruciale di questa soluzione è che il farmaco preserva la massa muscolare magra, un vantaggio significativo rispetto ad altri trattamenti per la perdita di peso che possono portare a una riduzione muscolare indesiderata.

I vantaggi sono dunque evidenti, a partire dal fatto che inghiottire giornalmente una pillola è sicuramente meno invasivo della chirurgia, ma anche più pratico delle iniezioni settimanali richieste dai farmaci GLP-1.

SYNT-101 è ancora in fase di sperimentazione e, anche se i risultati sui topi si sono dimostrati molto promettenti, è necessario eseguire altri test prima di poter garantire che la sua adozione sia sicura.

Alcuni esperti hanno infatti ipotizzati che la continuazione della sperimentazione possa mostrare l'apparizione di conseguenze negative; per esempio il dottor Vladimir Kushnir della Washington University, pur apprezzando il lavoro fatto dai colleghi, sospetta che l'azione di SYNT-101 possa portare a spiacevoli effetti collaterali, «come gonfiore e crampi addominali».