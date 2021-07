Un assaggio del nuovo Office, riprogettato per Windows 11

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2021] Commenti

Non c'è soltanto Windows 11 nei programmi di Microsoft per il prossimo futuro: anche Office - nell'edizione "perpetua", ossia quella che non richiede di pagare un abbonamento periodico - si sta preparando a ricevere l'aggiornamento a una nuova versione.

Se ne parla già da qualche tempo e, negli ultimi tempi, ha fatto discutere la decisione di adottare un nuovo font di default per l'intera suite, un cambiamento per preparare il quale Microsoft ha deciso di ascoltare l'opinione degli utenti.

Ora, però, da Redmond arrivano le prime indicazioni circa le novità più sostanziose che caratterizzeranno il prossimo Office, a partire da quelle che riguarderanno l'interfaccia (ossia le più notate dalla maggior parte degli utenti).

La suite sta infatti andando incontro a un rinnovamento della propria UI dovuta - stando a quanto dichiarato da Microsoft stessa - alle richieste degli utenti stessi i quali vogliono «un'esperienza più naturale e coerente tra le applicazioni e all'interno delle stesse».

Così, l'ormai noto paradigma del Fluent Design sarà applicato all'intero Office al fine di fornire «un'interfaccia utenye intuitiva, coerente e familiare», con elementi che richiamano quelli di Windows 11.

Gli iscritti al canale Beta del programma Office Insider possono già "assaggiare" le novità, che vengono attivate automaticamente al primo aggiornamento; possono anche disattivarle tramite la funzione Coming Soon cui si accede tramite un'icona posta nell'angolo superiore destro (vicino ai comandi di ridimensionamento della finestra), non disponibile però in Access, Project, Publisher e Visio.

Le novità comprendono innanzitutto un nuovo tema per la suite di applicazioni, che ora si adegua al tema applicato al sistema operativo, compreso quello scuro. Non mancano gli angoli "arrotondati" in tutte le finestre, dettaglio più volte sottolineato - e oggetto anche di ironia - parlando degli aggiornamenti estetici di Windows 11.

La barra degli strumenti di accesso rapido ora è nascosta per impostazione predefinita, allo scopo di rendere più "pulita" l'interfaccia; è possibile riattivarla con un clic con il tasto destro del mouse sulla barra multifunzione.

Dal punto di vista delle funzionalità, Microsoft ha cercato di uniformare le schermate tra i vari software, in maniera tale che la medesima funzione in applicazioni diverse abbia sempre lo stesso aspetto; i ribbon ora possono essere personalizzati con maggiore libertà, consentendo quindi a ciascuno di organizzare gli strumenti in base alle proprie necessità.

In Word, infine, è stato introdotto il supporto ai documenti multiautore cui si può collaborare anche tramite elaboratori di testi online quali Google Docs e Word Online, e non necessariamente tramite l'app desktop.

Ricordiamo che la nuova versione di Office è tuttora in sviluppo; pertanto alcune funzionalità potrebbero non funzionare al meglio e la professione di coerenza nell'interfaccia fatta da Microsoft può non essere ancora completamente implementata.