Intel aggredisce il settore delle schede grafiche economiche

Obiettivo: conquistare la fascia medio-bassa del mercato a prezzi ragionevoli. Le Arc Alchemist sfidano le proposte di Nvidia e ARM.

L'atteso debutto di Intel nel settore delle schede grafiche è ormai prossimo a diventare realtà, e anche il posizionamento al quale punta il gigante di Santa Clara è ormai chiaro.

Dovendo scontare l'inevitabile ritardo tecnologico rispetto ai due maggiori attori di questo segmento del mercato, ossia Nvidia e AMD, Intel ha saggiamente deciso di non volersi immediatamente scontrare con i pesi massimi, presentando prodotti che vogliano posizionarsi in fascia alta.

Invece, le Arc Alchemist di Intel saranno schede di fascia medio-bassa, e avranno un prezzo adeguato: al di sotto - secondo le indiscrezioni - dei 300 dollari (con proposte anche al di sotto dei 200 dollari).

È questa una buona notizia per quanti hanno bisogno o desiderio di acquistare una scheda grafica e non necessitano dell'ultimo modello sul mercato ma si trovano comunque davanti a prezzi esagerati anche per prodotti di livello medio.

L'ingresso in campo di Intel potrebbe riportare un po' di normalità in un settore - vuoi per gli accaparramenti dei miner di criptovalute, vuoi per la perdurante scarsità di chip - i prezzi sono schizzati verso l'alto e tuttora, nonostante qualche piccola riduzione qua e là, ancora non sono tornati a livelli accettabili.

D'altra parte, né Nvidia né AMD hanno intenzione di farsi cogliere alla sprovvista. La prima ha non a caso già annunciato una riedizione della GPU RTX 2060, che ha debuttato originariamente oltre due anni fa e dovrebbe tornare entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo, aggiornata però aumentandone la dotazione di RAM sino a 12 Gbyte, proprio per mantenere una presenza importante nella fascia inferiore del mercato.