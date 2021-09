Apple svela gli iPhone “più Pro” di sempre

L'iPhone 13 è il più potente mai presentato, ma somiglia davvero molto alla generazione precedente.

Quando si decide di aggiornare un prodotto ogni anno, rilasciando un nuovo modello, bisogna ammettere che, a un certo punto, non si può sperare di poter riuscire a impressionare gli utenti all'infinito.

Apple sembrava aver raggiunto quel punto già da qualche anno ma, nel caso ancora ci fossero dei dubbi in proposito, essi sono stati dissipati con la presentazione della gamma iPhone 13.

Nonostante le novità hardware e i piccoli ritocchi estetici apportati per accomodarle, i nuovi iPhone sono semplicemente un altro smartphone, certamente dotato di componenti all'avanguardia ma del tutto privo di quell'effetto wow che un tempo, per lo meno, l'azienda della mela morsicata pareva voler ricercare.

L'iPhone 13 si presenta in versione base, in versione Mini, in versione Pro e in versione Pro Max: anche in questo caso, sono lontani i tempi in cui da Cupertino si dileggiavano le aziende che sfornavano diverse versioni del medesimo prodotto (con particolare riferimento a Microsoft e alle diverse edizioni della medesima versione di Windows, contro l'unica di macOS).

A prima vista, l'iPhone 13 e l'iPhone 13 Mini, che differiscono per le dimensioni dello schermo (6,1 e 5,4 pollici), non sono molto diversi dai predecessori. Il dettaglio più significativo è la riduzione del notch che ospita la fotocamera frontale, mentre per quanto riguarda quella posteriore è stata cambiata la disposizione dei due obiettivi.

All'interno c'è il processore A15 Bionic - costruito a 5 nanometri e dotato di 6 core - che offre una potenza superiore a quella della generazione precedente e una maggiore durata della batteria.

Sono migliorati anche i sensori della fotocamera: quello grandangolare, da 12 megapixel, è cresciuto del 47% rispetto a quello del modello del 2020, mentre una nuova tecnologia di stabilizzazione consente di ottenere immagini più nitide, a meno che non si vada in moto.

I "tagli" della memoria interna variano da 128 a 512 Gbyte e stabiliscono i prezzi, identici per i cinque colori disponibili (rosa, blu, nero, galassia e rosso): per l'iPhone 13 Mini si parla di 839, 959 e 1.189 euro rispettivamente per le versioni da 128, 256 e 512 Gbyte. Per l'iPhone 13 i prezzi per le tre versioni sono invece di 939, 1.059 e 1.289 euro.

Accanto a quelli che Apple considera smartphone "economici" ci sono le versioni Pro e Pro Max.

Entrambi i modelli sono dotati di schermo Oled con tecnologia Pro Motion e refresh a 120 Hz, e si differenziano tra loro per le dimensioni: 6,1 pollici per il Pro, 6,7 pollici per il Pro Max.

All'interno c'è sempre il chip A15 Bionic mentre la fotocamera da doppia diventa tripla: ora troviamo un teleobiettivo da 77 millimetri con zoom ottico 3x, un obiettivo grandangolare che migliora di 2,2 volte (rispetto alla generazione precedente) le riprese in condizioni di scarsa luminosità e un obiettivo ultra-grandangolare con messa a fuoco automatica e ulteriori miglioramenti negli ambienti con poca luce.

Tutti gli iPhone sono dotati di iOS 15, ma è sulle due versioni Pro che si concentra l'orgoglio di Apple, la quale ha affermato esplicitamente che esse sono «la nostra linea di iPhone "più Pro" di sempre, e costituiscono la maggiore evoluzione mai vista nelle fotocamere».

Offrono inoltre «la maggiore autonomia, le migliore prestazioni rispetto a qualunque smartphone» e «consentono di ottenere esperienze incredibili che finora non erano possibili» proprio grazie alla tripla telecamera, almeno secondo Greg Joswiak, vicepresidente di Apple.

L'iPhone 13 Pro e l'iPhone 13 Pro Max saranno disponibili nei colori grafite, oro, argento e blu in tagli di memoria da 128, 256, 512 gbyte e 1 Tbyte.

I prezzi delle varie versioni di iPhone 13 Pro saranno di 1.189, 1.309, 1.539 e 1.769 euro; quelli delle versioni Pro Max saranno di 1.289, 1.409, 1.639 e 1.869 euro.

I preordini per tutti i modelli iniziano venerdì 17 settembre.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.