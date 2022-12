Amazon ci riprova con le consegne a mezzo drone

Sarà la volta buona?

Sono ormai anni che Amazon sperimenta le consegne a mezzo drone ma finora un vero servizio stabile di questo tipo non ha mai preso forma.

L'azienda di Jeff Bezos però ancora non s'è arresa. Con un post su LinkedIn David Carbon, vicepresidente di Prime Air Amazon, ha annunciato l'avvio delle «prime consegne dai nostri nuovi siti in Texas e California»; tramite droni, ovviamente.

A testimoniare l'avvio di questa ennesima fase di sperimentazione, Carbon ha allegato al post una foto che ritrae un drone dal quale pende, tramite un filo praticamente invisibile, un pacco "vestito" nell'inconfondibile livrea di Amazon; altri dettagli, però, al momento non sono disponibili.

In teoria, i droni di Amazon sono in grado di muoversi in autonomia verso la destinazione pre-impostata a una velocità massima di 50 miglia orarie (circa 80 km/h), evitando ostacoli come camini, uccelli, altri apparecchi volanti e via di segutio; il tutto portando un carico del peso massimo di 5 libbre (ossia poco più di 2 kg).

«Si tratta dei primi, cauti passi che si trasformeranno in enormi balzi in avanti per i nostri clienti nel corso dei prossimi anni» ha dichiarato Carbon, confermando tra le righe il sospetto che prima di vedere il servizio decollare in pianta stabile occorrerà ancora parecchio tempo.

«I clienti sono la nostra ossessione, la sicurezza il nostro imperativo, il futuro delle consegne il nostro obiettivo, la tecnologia ci sta aprendo quel futuro, e la nostra gente è il fondamento su cui si basa tutto ciò» ha affermato ancora il dirigente di Amazon.