Windows 10, i PC continuano a riavviarsi dopo l'update di luglio

L'aggiornamento potrebbe aver causato danni ai file di sistema. Vi spieghiamo come rimediare.

Immagine generata con DiffusionArt

Il Patch Tuesday di luglio è trascorso ormai da un paio di settimane e, per una volta, pareva che tutto fosse andato liscio; forse però il disastro causato da Crowdstrike ha mascherato i problemi con cui si trovano a dover fare i conti gli utenti comuni.

Negli ultimi giorni si sono infatti accumulate diverse segnalazioni provenienti da utenti che hanno visto il proprio computer impegnarsi in una serie di riavvii e a comportasi in modo strano dopo l'installazione del l'aggiornamento KB5040427.

Si tratta di un aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 22H2 il cui scopo è risolvere alcuni problemi di sicurezza; a quanto pare, però, qualcosa non funziona correttamente.

Per qualche motivo, l'aggiornamento interferisce con l'accesso a OneDrive e persino con lo sfondo del desktop, reimpostato a quello predefinito.

Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha ancora affrontato ufficialmente il problema. Ciò che gli utenti possono fare in autonomia se si trovano davanti a un tale comportamento è verificare lo stato dei file di sistema usando lo strumento già presente in Windows.

A questo scopo è necessario aprire un Prompt dei Comandi con privilegi di amministratore: per farlo è sufficiente aprire il menu Start, scrivere CMD e selezionare la voce Esegui come amministratore.

Nella finestra che si aprirà si dovrà quindi digitare il comando sfc /scannow; l'operazione di scansione e ripristino dei file richiederà un po' di tempo e alla sua conclusione il prompt mostrerà un messaggio col quale indicherà se siano stati ripristinati dei file.

È consigliabile, a questo punto, riavviare il PC.