L'UE contro lo scroll infinito: TikTok rischia multe record

E' richiesto un cambio radicale del feed.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-02-2026]

ue scroll infinito
Foto di Plann.

L'Unione europea ha trovato un nuovo bersaglio per le proprie azioni regolatorie: lo scroll infinito, cuore del design dei social media moderni. La decisione arriva dopo una serie di analisi tecniche che avrebbero individuato in questa modalità di fruizione un «potenziale rischio sistemico» per la salute mentale degli utenti, in particolare dei minori. Secondo le valutazioni preliminari della Commissione, funzionalità come per l'appunto l'infinite scroll ma anche l'autoplay, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati contribuiscono a prolungare l'esposizione ai contenuti oltre quanto previsto da un uso consapevole. L'indagine ha rilevato - senza sorpresa, immaginiamo - che tali meccanismi sono progettati per massimizzare il tempo trascorso sulla piattaforma, con possibili effetti negativi sul benessere psicofisico degli utenti.

Il Digital Services Act, entrato in vigore nel 2022, non vieta esplicitamente la progettazione di interfacce potenzialmente capaci di generare dipendenza negli utenti. Tuttavia impone alle piattaforme l'obbligo di prevenire i «rischi sistemici», tra cui l'impatto sulla salute mentale, garantendo la protezione dei minori e la prevenzione di comportamenti compulsivi. L'interpretazione attuale della Commissione rappresenta la prima applicazione del DSA al design strutturale di un'applicazione, e non solo ai contenuti che essa ospita.

Le verifiche condotte negli ultimi due anni hanno evidenziato che TikTok non avrebbe valutato in modo adeguato i rischi associati alle sue funzionalità principali. In particolare, l'uso combinato di feed infiniti e algoritmi di raccomandazione personalizzati è stato ritenuto in grado di generare dipendenza, soprattutto tra i minori e gli adulti vulnerabili. La Commissione ha quindi formulato accuse preliminari di violazione del DSA. Le autorità europee hanno inoltre sottolineato che l'attuale configurazione dell'app non prevede meccanismi sufficienti per interrompere l'uso compulsivo. Le funzioni di pausa o di gestione del tempo di utilizzo sono considerate troppo deboli o facilmente aggirabili, e non garantiscono un controllo effettivo dell'esperienza utente. Per questo motivo Bruxelles ha chiesto modifiche sostanziali al design dell'applicazione.

Tra le misure ipotizzate figurano l'introduzione di punti di arresto obbligatori nel feed, la sostituzione dello scroll infinito con pagine finite e l'implementazione di interruzioni forzate dopo un certo periodo di utilizzo continuativo. Queste soluzioni mirano a ridurre l'esposizione prolungata e a favorire un uso più consapevole delle piattaforme social. La Commissione ha anche evidenziato che l'adozione di tali misure potrebbe avere un impatto significativo sul modello di business delle piattaforme, che si basa in larga parte sul tempo trascorso dagli utenti all'interno dell'app. Tuttavia, secondo l'interpretazione del DSA, la tutela della salute mentale e dei minori prevale sulle «logiche di engagement».

Articoli raccomandati:
TikTok sotto accusa in UE: crea dipendenza
WhatsApp entra nel mirino dell'UE: nuove regole per i Canali e la moderazion...
TikTok USA, trovato l'accordo: la maggioranza nelle mani di investitori amer...
Teenager spaventano genitori con immagini fake di senzatetto in casa. La polizia...

Le piattaforme coinvolte, tra cui TikTok e Meta, hanno risposto contestando le conclusioni preliminari, sostenendo di aver già implementato strumenti di controllo e di aver rispettato gli obblighi previsti dalla normativa. Tuttavia la Commissione ritiene che tali misure non siano sufficienti a mitigare i rischi identificati. Le indagini nel frattempo continuano e, in caso di conferma delle violazioni, le sanzioni previste dal DSA possono raggiungere il 6% del fatturato globale dell'azienda multata. Per TikTok, ciò significherebbe una potenziale multa di portata miliardaria, oltre all'obbligo di modificare radicalmente il funzionamento del proprio feed e dei meccanismi di raccomandazione.

L'azione dell'UE rappresenta un precedente importante per la regolamentazione del design delle piattaforme digitali. Per la prima volta non è il contenuto a essere oggetto di intervento, ma la struttura stessa dell'interfaccia, considerata un elemento in grado di influenzare il comportamento degli utenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le piattaforme accetteranno le richieste della Commissione o se si aprirà un contenzioso formale.

Spunti di approfondimento:
Sfida su TikTok manda in ospedale un bambino
TikTok e lo scontro fra potenze
Passereste 10 ore su TikTok in cambio di 1.000 dollari?
Cicatrice francese su TikTok, l'Antitrust apre un'istruttoria

Sullo stesso tema:
TikTok, limite di 60 minuti per i minori
Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto
TikTok, arrivano i contenuti per soli adulti
I bambini dormono troppo poco: colpa dei social network

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
TikTok, limite di 60 minuti per i minori
Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto
TikTok, arrivano i contenuti per soli adulti
I bambini dormono troppo poco: colpa dei social network
Sfida su TikTok: cucinare il pollo nello sciroppo della tosse
Facebook è un social per vecchi
Ex moderatori fanno causa a TikTok: troppi video inquietanti
Moderatrice fa causa a TikTok per i video scioccanti che deve sorbirsi
Guida a TikTok per genitori, in italiano
Bambini e smartphone, 1.500 euro di multa ai genitori che non li sorvegliano

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come ti comporti quando ricevi una "bufala" via email?
A costo di cancellare anche avvisi potenzialmente veri, straccio tutto appena arriva.
Li leggo e inoltro solo quelli che ritengo potenzialmente veri, ma all'atto pratico non me ne curo.
Inoltro quelli veri e ne seguo le indicazioni.
Ma quali bufale? Ho appena vinto 1.000.000 di euro rispondendo a una email.
Io stesso ho messo in circolazione qualche bufala.

Mostra i risultati (3424 voti)
Febbraio 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 febbraio
2026
Spotify, niente codice scritto da umani da dicembre
2024
Da Nvidia un chatbot con IA che si installa sul Pc
2022
Windows 11, il primo vero aggiornamento blocca le stampanti
2021
Vendere o comprare una casa online all'asta (senza Tribunale)
2019
L'Intelligenza Artificiale che sa scrivere delle fake news convincenti
2018
Fbi, Cia e Nsa: Non usate gli smartphone di Huawei e Zte
2017
Il sito per stalkerare chiunque su Facebook
2016
Gmail ti avvisa se i tuoi contatti usano posta elettronica non sicura
2015
I 10 cambiamenti nel mondo dei domini nel 2014
2014
TIM Unlimited, senza limiti (o quasi) per le linee fisse
2013
Giustiziere attacca siti pirata con ripetuti DDoS
2012
Il MIUR scambia il pecorino per una posa hard
2011
Licenziati e puniti per commenti su Facebook
2010
In prova: T-Fumo, la sigaretta che fa bene ai polmoni
2009
Steve Ballmer dà il via al Mobile World Congress di Barcellona
2008
Lg presenta i nuovi Flatron L7WT
2006
Banda larga gratis a Milano
2005
Vicina la beta di Internet Explorer 7
2004
Inizia l'attacco ai sistemi Microsoft
2002
Grosso colpo ai danni di Samsung
Olimpo Informatico


 
web metrics