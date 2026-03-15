Stampanti HP tra nuovo firmware e vecchie polemiche: ancora più cartucce rigenerate bloccate

Direttamente contro le direttive ambientali e di sostenibilità EPEAT 2.0.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-03-2026]

hp cartucce rigenerate epeat
Foto di Jakub Żerdzicki.

Una nuova pioggia di critiche sta colpendo HP, dopo che l'ultimo aggiornamento del firmware Dynamic Security nelle sue stampanti ha ampliato il blocco delle cartucce di terze parti, entrando in potenziale conflitto con le nuove regole globali di sostenibilità EPEAT 2.0. Il sistema, già noto per impedire l'uso di consumabili non originali, potrebbe ora anche violare criteri ambientali internazionali che vietano esplicitamente il blocco dei materiali rigenerati.

L'aggiornamento firmware da poco distribuito estende la capacità delle stampanti HP di identificare e disabilitare cartucce non ufficiali tramite controlli elettronici. Questo comportamento rientra nella logica di Dynamic Security, un meccanismo introdotto anni fa e progettato per verificare la presenza di chip autorizzati all'interno delle cartucce. Il nuovo elemento di criticità nasce dall'introduzione dello standard EPEAT 2.0, aggiornato dal Global Electronics Council nel dicembre 2025. Le nuove linee guida includono una clausola anti‑lockout che vieta ai produttori di impedire l'uso di cartucce rigenerate o compatibili nei dispositivi registrati nel programma. Secondo le associazioni di settore, l'aggiornamento di HP sarebbe incompatibile con tali requisiti.

L'International Imaging Technology Council (Int'l ITC), che rappresenta i produttori di cartucce rigenerate, ha dichiarato che il firmware HP viola lo spirito e la lettera delle nuove regole. L'organizzazione sostiene che il blocco delle cartucce di terze parti ostacola la circolarità dei materiali e aumenta la produzione di rifiuti elettronici, in contrasto con gli obiettivi ambientali globali. HP naturalmente continua a difendere Dynamic Security come misura di protezione contro prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per le stampanti: sostiene che il sistema serve a garantire qualità di stampa e sicurezza, ma non ha commentato direttamente la compatibilità con i requisiti EPEAT 2.0.

Lo standard EPEAT 2.0 prevede che i produttori offrano almeno una delle opzioni di conformità relative all'uso di cartucce rigenerate. Una di queste vieta esplicitamente l'emissione di aggiornamenti firmware che disabilitano consumabili aftermarket tramite circuiti elettronici. L'aggiornamento HP, secondo le associazioni, rientrerebbe esattamente in questa casistica. Il conflitto tra Dynamic Security ed EPEAT 2.0 potrebbe avere conseguenze commerciali rilevanti. I prodotti registrati nel programma EPEAT sono spesso richiesti da enti pubblici e grandi aziende che adottano criteri di acquisto sostenibili. Una violazione potrebbe portare alla rimozione di alcuni modelli HP dal registro, con impatti sulle vendite.

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