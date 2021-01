Tesla, l'ultimo update trasforma l'audio in uno stereo portatile

Il sogno di quanti già girano con l'autoradio a tutto volume diventa realtà.

Se già vi danno fastidio quelli che girano per le strade con l'autoradio a tutto volume, sicuramente non amerete l'ultimo aggiornamento che Tesla sta mettendo a disposizione delle sue auto.

La novità più importante di questo update consiste infatti in un particolare Boombox Mode che trasforma ogni Tesa - o, per lo meno, quelle più recenti, dotate di un sistema di altoparlanti esterno - in uno stereo portatile.

Gli altoparlanti esterni sono stati aggiunti per consentire al guidatore di comunicare con chi sta all'esterno senza dover abbassare il finestrino né aprire la portiera e anche - in un futuro imprecisato - per consentire all'auto di "parlare" con chi gli sta intorno.

Ora, come spiega Elon Musk stesso, quegli stessi altoparlanti possono essere adoperati per personalizzare il suono del clacson e anche per far ascoltare la propria musica preferita a tutti coloro che si incrociano per la via.

Ovviamente, la disponibilità di queste funzioni non esime i proprietari delle Tesla dal rispetto delle leggi che nei vari Paesi regolano gli optional che un'automobile può montare, ma ci aspettiamo che prima o poi sarà permesso utilizzarli praticamente ovunque soprattutto se prenderà il sopravvento la linea secondo la quale un'auto elettrica, silenziosa per natura, deve emettere del rumore per farsi notare e così salvaguardare la sicurezza dei pedoni.