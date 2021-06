Western Digital, l'attacco che ha cancellato tutti i dati da dischi e NAS

Documenti, foto e filmati: in un attimo tutti i file sono spariti dai My Book. La falla è ancora aperta.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-06-2021]

La brutta sorpresa è apparsa lo scorso mercoledì, nel corso del pomeriggio americano: di punto in bianco, il contenuto di diverse unità Western Digital My Book Live è scomparso.

File, fotografie, film, documenti, ricordi: tutto quanto è stato cancellato, e ogni unità è tornata ad apparire come se fosse stata appena acquistata, ossia sostanzialmente vuota.

La serie My Book di Western Digital comprende diversi modelli di hard drive esterni e NAS; gli esemplari della serie Live, poi, si collegano alla rete locale - ed eventualmente a Internet - con un cavo Ethernet e, tramite i servizi di cloud computing che offrono, vi si può accedere da remoto.

Si tratta insomma di dispositivi pratici da adoperare per fare il backup dei propri file e, in non pochi casi, per conservare tutto quel materiale cui si è affezionati ma non si ha una vera necessità di tenere sul Pc in uso, come per esempio i filmati e le foto delle vacanze, dei viaggi e degli eventi importanti.

Si capisce quindi quanto si siano imbufaliti i possessori di My Book Live quando si sono accorti che tutto il materiale salvato sull'unità era andato perso, apparentemente per sempre.

Informata di quanto stava succedendo, Western Digital ha avviato delle indagini (tuttora in corso al momento in cui scriviamo) e ha scoperto che, a quanto pare, la causa di tutto si deve a un comando inviato da remoto, tramite il quale è stata avviata la re-inizializzazione del dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

«Western Digital ha stabilito che alcuni dispositivi My Book Live e My Book Live Duo sono stati compromessi sfruttando una falla che ha consentito l'esecuzione di un comando da remoto» ha dichiarato l'azienda.

Dai log è emerso non soltanto che l'attacco ha colpito un vasto numero di unità - connesse a Internet direttamente o tramite l'abilitazione del port forwarding sui router - in vari Paesi, ma anche che in certi casi l'accesso da remoto è stato adoperato per installare sui My Book un trojan, inviato poi a Virus Total per l'analisi.

Western Digital precisa che, a quanto risulta, non sono stati compromessi i servizi cloud dell'azienda, né i server che distribuiscono i firmware aggiornati, e non sono nemmeno state sottratte le credenziali degli utenti registrati.

L'azienda stessa raccomanda però anche di scollegare immediatamente da Internet le unità My Book Live (e Live Duo, ovviamente), seguendo le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale: seguire la raccomandazione è importante poiché, sebbene Western Digital parli esplicitamente di una «vulnerabilità» nel firmware che è stata sfruttata per portare l'attacco, non ci sono né dettagli sulla sua natura né indicazioni circa la preparazione di una patch che chiuda la falla.

L'unico lato positivo della vicenda sta nel fatto che, anche dopo il reset dei dispositivi, è probabilmente possibile recuperare i dati con i più diffusi software di recupero, come l'open source TestDisk.