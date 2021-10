Il laptop modulare facilissimo da riparare

Framework Laptop permette di sostituire senza fatica ogni componente.

C'è stato un tempo in cui sostituire i componenti di un computer portatile non era un'impresa quasi impossibile: bastava svitare qualche vite, aprire qualche coperchio, e si poteva accedere con facilità a hard disk, RAM, processore e via di seguito.

Oggigiorno, invece, nella maggior parte dei casi anche la banale sostituzione della batteria rischia di trasformarsi in una complicata odissea che, in aggiunta, rischia di far decadere la garanzia se non eseguita da personale autorizzato.

In risposta a questo quadro un po' desolante nel corso dell'estate è nato il Framework Laptop, un portatile con schermo da 13,5 pollici e che è stato progettato appositamente per essere personalizzabile, aggiornabile e riparabile.

Il design di base è infatti completamente modulare: l'archiviazione e la RAM, la scheda madre completa di CPU (questa non sostituibile singolarmente, ma soltanto insieme all'intera motherboard) e ventola, la batteria, lo schermo e la tastiera possono essere sganciati e sostituiti senza dover compiere complicate manovre di smontaggio e rimontaggio, poiché ogni parte è facilmente accessibile e non è sepolta al di sotto di altre parti.

Vi sono poi quattro slot di espansione in cui inserire i moduli sfruttando un sistema di aggancio che adopera connettori USB-C. In questo modo è possibile, per esempio, spostare in un attimo una porta da un lato all'altro del portatile, semplicemente togliendo il modulo relativo da uno slot e infilandolo in un altro.

Per facilitare ulteriormente le modifiche, il laptop viene fornito con uno strumento che funge da cacciavite sia per viti con testa a a croce che Torx T5 ma anche come leva per separare i componenti, e con alcune viti di scorta.

Ogni modulo è inoltre dotato di un adesivo che riporta un codice QR, tramite il quale si viene rimandati direttamente alla pagina web di supporto che contiene tutte le informazioni a esso relative.

Il Framework Laptop, in vendita in Canada e USA dallo scorso luglio, può essere acquistato in varie configurazioni già pronte con prezzi che partono da 999 dollari per una dotazione che comprende processore Intel Core i5-1135G7, 8 Gbyte di RAM, SSD da 256 Gbyte, e modulo Wi-Fi 6.

È anche possibile però optare per l'edizione DIY (Do It Yourself, ossia Fai da te) che permette di scegliere con maggiore libertà i singoli componenti, eventualmente evitando di acquistare quelli di cui si sia già in possesso.

In questi giorni ha infine debuttato un ulteriore componente importante dell'ecosistema del Framework Laptop: il mercato dei ricambi e degli accessori.

Annunciato con un post sul blog ufficiale, il Framework Marketplace permette di acquistare non soltanto i ricambi che dovessero rendersi necessari, ma anche le schede di espansione disponibili

A questo proposito è attivo da qualche tempo l'Expansion Card Developer Program, che consente a chiunque di progettare e sottoporre la propria idea per una scheda di espansione che ancora non esiste.

Sfortunatamente, al momento non è possibile acquistare il Framework Laptop al di fuori di Stati Uniti e Canada. L'azienda intende però raggiungere progressivamente anche gli altri Paesi nel corso dei prossimi mesi, offrendo possibilità di personalizzazione in linea con i vari Stati (come le tastiera adeguate alle diverse lingue nazionali).