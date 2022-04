Amazon concede ai dipendenti di tenere con sé il telefonino

Sono occorsi una pandemia e il crollo di un magazzino per convincere il gigante dell'e-commerce.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-04-2022] Commenti

Usare il cellulare durante il lavoro per chiamate o messaggi che non siano proprio indispensabili generalmente è percepito come un comportamento poco professionale, ma c'è modo e modo di disincentivare i propri dipendenti a usare i telefonini.

Fino all'inizio della pandemia da Covid-19, Amazon aveva scelto la linea durissima: nessuno lavoratore dei magazzini poteva avere con sé il proprio telefonino. La motivazione ufficiale affermava che essere distratti dal cellulare mentre ci sono macchinari in movimento è tutt'altro che una buona idea, e su questo non si può dar torto al gigante.

Poi è arrivata la pandemia, e Amazon ha deciso di consentire «temporaneamente» ai propri dipendenti di tenere con sé il telefono durante il lavoro affinché potessero essere contattati e rapidamente contattare chi di dovere in caso di emergenza.

Tale graziosa concessione sarebbe dovuta scadere nello scorso mese di gennaio, ma alla fine dicembre a Edwardsville, nell'Illinois (USA) accadde una disgrazia: un tornado colpì e distrusse un magazzino di Amazon, e nell'incidente rimasero uccise sei persone.

Al di là delle indagini nate dall'ovvia domanda «Perché c'erano degli operai al lavoro durante un tornado?», a seguito dell'accaduto il divieto di tenere cellulari non rientrò più in vigore, anche perché molti, a quel punto, avevano avuto gioco facile nel sottolineare come possano esistere altre emergenze, oltre alla pandemia, per le quali un cellulare può essere estremamente utile.

Arriviamo quindi ai giorni nostri, e Amazon ha preso una decisione definitiva: i dipendenti dei suoi magazzini, in tutto il mondo, potranno tenere con sé il telefonino.

«Riconosciamo il desiderio dei nostri dipendenti di tenere con sé i loro telefono all'interno dei nostri magazzini, e gli ultimi due anni hanno dimostrato che è possibile farlo in sicurezza» ha quindi annunciato Amazon con un messaggio interno, visto e pubblicato da Motherboard.

Circa l'affermazione che il precedente divieto di tenere i telefonini fosse dettato da preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori, non tutti sono d'accordo: dopo l'incidente di Edwardsville alcuni dipendenti avanzarono una petizione volta proprio a richiedere la possibilità di tenere con sé i cellulari, affermando senza mezzi termini che «portar via i nostri telefoni non riguarda la sicurezza, ma serve a controllarci», possibilità che non sembra poi tanto remota, considerate le accuse in questo senso che periodicamente vengono rivolte proprio ad Amazon.