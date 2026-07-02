L'iPhone pieghevole da 2.500 dollari arriverà entro la fine dell'anno

Apple conta di venderne 10 milioni di esemplari in appena 12 mesi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-07-2026]

iphone pieghevole
Foto di Daniel Romero.

Ormai non ci sono più dubbi: Apple sta preparando un iPhone pieghevole da 2.500 dollari e prevede di venderne 10 milioni di unità nel primo anno di disponibilità. A confermarlo è Nikkei Asia, che ha ottenuto anticipazioni sulla gamma 2026, che includerà cinque nuovi modelli progettati per aumentare la quota nel segmento premium e per rispondere alla crescente domanda di dispositivi con ampia memoria. Il dispositivo pieghevole rappresenta la novità più rilevante della strategia, con un posizionamento nella fascia Ultra e un prezzo superiore a quello degli attuali top di gamma.

Per il prodotto collocato nella fascia più alta del mercato - l'iPhone pieghevole, appunto - Apple punta a un volume di vendita davvero elevato. Il prezzo previsto di 2.500 dollari indica che il dispositivo sarà orientato a un pubblico premium, con componenti avanzati e un design che si inserisce in un segmento in cui altri produttori hanno già introdotto modelli consolidati, come il Samsung Z Fold.

L'iPhone pieghevole non sarà però solo, ma parte di una strategia più ampia che prevede il lancio di cinque nuovi modelli entro la fine dell'anno. Questa espansione è legata alla necessità di coprire più fasce di prezzo e di rispondere alla pressione esercitata dalla disponibilità limitata di memoria NAND nel settore. La carenza di memoria sta influenzando la produzione di smartphone, e Apple punta a mantenere la competitività introducendo varianti con diverse capacità. Apple starebbe lavorando su modelli con memoria superiore rispetto alle generazioni precedenti, con l'obiettivo di rispondere alla domanda di dispositivi capaci di gestire applicazioni avanzate, contenuti multimediali ad alta risoluzione e funzioni basate su intelligenza artificiale. La carenza di NAND potrebbe influenzare i costi di produzione, ma l'azienda sembra intenzionata a mantenere la disponibilità di modelli premium con capacità elevate.

Apple starebbe anche lavorando per migliorare la gestione energetica dei nuovi modelli, con batterie di capacità maggiore e ottimizzazioni software. La presenza di un modello pieghevole richiede poi soluzioni specifiche per la distribuzione dei componenti e per la gestione del calore, elementi che influenzano la progettazione interna del dispositivo. In merito a tutto ciò, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di Apple. ma le indiscrezioni provenienti da diversi attori della filiera hardware paiono affidabili.

Per approfondire:
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Commenti all'articolo (1)

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2-7-2026 22:03
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