La scorciatoia da tastiera che scongela il Pc

Se la colpa è dei driver grafici, bastano quattro tasti per far ripartire un computer bloccato.

Può capitare che Windows 10, di tanto in tanto si blocchi: lo schermo continua a mostrare il proprio contenuto, ma è impossibile interagirvi e persino la freccia del mouse è bloccata. Oppure lo schermo diventa nero e avvisa che non riceve alcun segnale.

Spesso la causa di tutto ciò è un problema con i driver video e, generalmente, si pensa che l'unica soluzione sia un riavvio.

Ora, è vero che grazie agli SSD i tempi necessari per un reboot si sono ridotti drasticamente, ma è anche vero che, se si riavvia forzatamente un sistema che non risponde, è molto probabile che parte di ciò su cui si stava lavorando vada perduto.

Val la pena quindi tentare, prima di cedere alla tentazione di premere il pulsante reset, un'altra strada: ossia riavviare i soli driver grafici.

Windows 10 offre infatti una comoda scorciatoia tramite la quale il sistema ricarica da capo i driver della scheda grafica: se il problema sta lì, ma il sistema sottostante in realtà continua a funzionare (però non si può interagire con esso proprio per via del freeze causato dai driver grafici), allora c'è la possibilità che ricaricando i driver si possa continuare a lavorare esattamente da dove ci si era dovuti interrompere al momento del blocco.

La scorciatoia in questione ha una particolarità: è composta da quattro tasti, che però si trovano tutti abbastanza vicini tra loro. Occorre infatti premere contemporaneamente Win + Ctrl + Shift + B.

A quel punto lo schermo - se mostrava qualcosa, ovviamente - diventerà nero, e il computer emetterà un beep. Windows ricaricherà i driver e sarà possibile riprendere a utilizzare il Pc.

Non è detto che questa soluzione funzioni sempre ma, data la semplicità di applicazione, vale la pena di provare.