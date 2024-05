Edge traduce e doppia i video i tempo reale

Grazie alla IA il browser di Microsoft è in grado di doppiare al volo i video in varie lingue.

Immagine generata con DiffusionArt

Qualche giorno fa, prima ancora del debutto dei Copilot+ PC, Microsoft ha svelato una nuova funzionalità che presto troverà il proprio posto in Edge: la traduzione in tempo reale dei video.

Si tratta di un sistema, basato naturalmente su algoritmi di intelligenza artificiale, capace non solo di generare automaticamente sottotitoli in varie lingue, ma anche di eseguire un doppiaggio "al volo" in una lingua diversa da quella originale.

Nel breve video dimostrativo pubblicato, che riportiamo in fondo all'articolo, si può vedere come, cliccando sull'icona posta nella parte alta del video (un keynote del CEO di Microsoft, Satya Nadella), viene selezionato il doppiaggio in spagnolo; il video viene quindi messo in pausa per qualche secondo e, quando riprende, l'audio è in spagnolo.

Al momento del debutto, che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro, le traduzioni supportate saranno da spagnolo a inglese, e da inglese verso spagnolo, italiano, russo e hindi.

Poiché l'intero processo è gestito da IA e non sottoposto a revisione umana, è bene che gli utenti siano coscienti del fatto che la traduzione potrebbe introdurre errori non presenti nell'originale: le intelligenze artificiali sono notoriamente prone a soffrire di "allucinazioni" e, come sa chi abbia usato software di traduzione automatica, l'accuratezza del risultato può variare di molto in base alla lingua di partenza e al testo stesso.