Apple presenta i MacBook Pro con Thunderbolt 5 e 24 ore di autonomia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-11-2024] Commenti

Dopo gli iMac e i Mac Mini, naturalmente, è stata la volta dei MacBook Pro.

Con la presentazione della linea 2024 dei portatili MacBook Pro, Apple ha completato l'aggiornamento al chip M4 dei propri computer per quest'anno. MacBook Air, MacStudio e Mac Pro dovrebbero ricevere i nuovi chip all'inizio del 2025.

I MacBook Pro sono gli unici a offrire tutte e tre le varianti di M4: la versione base, il deca-core chiamato semplicemente M4, poi M4 Pro (12 o 14 core, presente anche in una versione dei Mac Mini), e infine anche M4 Max, con 14 core e dotato di una GPU integrata con 32 core.

Con i MacBook Pro 2024 Apple rinuncia all'idea che 8 Gbyte possano ancora essere sufficienti (come sosteneva circa un anno fa, contando sull'efficienza degli allora nuovi chip M3) e propone una configurazione minima di memoria RAM pari a 16 Gbyte, mentre il massimo è pari a 128 Gbyte per i modelli con M4 Max.

Dal punto di vista dell'aspetto, i nuovi MacBook non si discostano sostanzialmente da quello già noto e caratterizzante la generazione precedente; grazie all'adozione del nuovo chip ci si aspetta che le prestazioni siano superiori, ma Apple non fa confronti diretti con i chip M3 e preferisce a sottolineare gli (ovvi) aumenti di prestazioni rispetto agli M1.

I MacBook Pro sono disponibili con schermo da 14 oppure da 16 pollici; per quanto riguarda la connettività cablata, il minimo sono tre porte Thunderbolt 4 (per il modello basato su M4) che diventano porte Thunderbolt 5 nei modelli basati su M4 Pro e M4 Max.

Per quanto riguarda la memoria interna si va da un minimo di 512 Gbyte a un massimo di 8 Tbyte; il resto della configurazione comprende uno slot per schede SDXC, una porta HDMI, un jack da 3,5 millimetri per le cuffie e una porta MagSafe 3 per la ricarica.

Per quanto riguarda l'autonomia, tutti i modelli adottano una batteria da 72,4 Wattora; la versione con M4 offre fino a 24 ore di streaming video; la versione con M4 Pro arriva fino a 22 ore; la versione con M4 max arrivano fino a 18 ore.

I prezzi variano ampiamente a seconda della configurazione: la versione inferiore costa 1.949 euro; quella con il massimo delle opzioni arriva a 3.899 euro.

I nuovo MacBook Pro si possono già preordinare; come per gli altri prodotti presentati in questi giorni da Apple, la disponibilità generale è fissata all'8 novembre.

Qui sotto, i video di presentazione.