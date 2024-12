L'utilità che rivela i drive USB farlocchi

ValiDrive riesce a smascherare chiavette e dischi esterni troppo capienti per essere veri.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-12-2024] Commenti (6)

A tutti può essere capitato di rimanere affascinati da quegli annunci pubblicitari che presentano chiavette USB dalla capacità improbabile, pari a diversi Terabyte, e a prezzi troppo convenienti.

Quando qualcosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente nasconde qualche insidia, e infatti non è raro trovare racconti di persone che hanno ceduto alla tentazione, acquistato una di quelle chiavette (o dischi esterni), aver provato a usarle e aver così perso dei dati.

Quei prodotti sospetti, infatti, millantano una capacità che non possiedono: sostengono di poter contenere 1 Tbyte di dati ma la memoria di cui sono dotati in realtà è molto più limitata, e quando va bene arriva a 32 Gbyte.

Ingannano il computer a cui vengono collegati mostrando una capacità superiore a quella reale. Il PC - e l'utente - ci casca, inizia a scrivere e a un certo punto eccede la memoria effettivamente disponibile. A quel punto, di regola, inizia a sovrascrivere i dati scritti in principio.

Per quanti sono entrati in possesso di una chiavetta di dubbia provenienza esiste una piccola utilità sviluppata da Gibson Research, che consente di togliere ogni dubbio: ValiDrive.

Liberamente scaricabile dal sito di Gibson, non richiede installazione. Una volta avviata, richiede di premere il pulsante Check USB Drive, quindi inserire la chiavetta sospetta e selezionare Validate this drive per avviare l'analisi.

Il programma compie alcune operazioni di lettura e scrittura sul drive, in posizioni casuali: se l'operazione va a buon fine, la mappa guadagna un quadratino verde; se c'è un errore in lettura, il quadratino è blu; se l'errore è in scrittura, il quadratino è giallo; se infine l'area su cui il programma sta cercando di scrivere o leggere non esiste, il quadratino è rosso.

Si capisce quindi immediatamente che ci si può preoccupare per la salute della chiavetta se qualche quadratino è blu o giallo, ma ci si può anche legittimamente alterare per essere caduti in una truffa se appaiono quadrati rossi: la chiavetta certamente riporta una capacità che non possiede.

A conclusione dell'operazione, ValiDrive mostra anche un rapporto sintetico con tutte le informazioni raccolte durante la scansione; per la maggior parte degli utenti, però, la mappa sarà sufficiente per avere un quadro preciso della situazione.