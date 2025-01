TikTok torna online dopo il ban lampo degli Stati Uniti

L'app cinese è stata cacciata dagli USA, ma solo per poche ore: l'intervento di Trump l'ha fatta tornare, almeno per ora.

È durato veramente poco il ban di TikTok negli Stati Uniti: l'applicazione è stata ritirata nella giornata del 19 gennaio ma, poche ore dopo, ha già ripreso a funzionare.

Nel periodo in cui è stata inaccessibile un'ondata di infuencer, ritrovatisi disoccupati, ha inondato Internet (sulle piattaforme rimaste, ovviamente) con emotivi interventi nei quali si lamentava l'impossibilità di mantenere l'indipendenza economica tanto faticosamente guadagnata grazie al doomscrolling dei seguaci, ma poi tutto ciò s'è fermato: TikTok è tornato.

Come ha comunicato TikTok stessa, «Grazie agli sforzi del presidente Trump, TikTok è tornato negli Stati Uniti». Il ritorno non è ancora definitivo - ora occorre definire i termini affinché lo diventi - ma l'app sta tornando in funzione negli USA.

TikTok era stato bandito in quanto l'azienda che ne è proprietaria, ByteDance, è cinese, e sospettata di aver legami con il governo del suo Paese: per questo motivo è stata considerata una minaccia per la sicurezza nazionale americana ed è stata fissata la data per la sua "espulsione", a meno che non venisse ceduta a un'azienda americana. Trump stesso, a suo tempo, aveva sostenuto la necessità di bandirla.

Ora però, il giorno prima dell'inaugurazione della sua presidenza, Donald Trump è intervenuto direttamente per iniziare a invertire la rotta il giorno stesso in cui il ban è diventato effettivo, promettendo che nella giornata del 20 gennaio firmerà un ordine esecutivo grazie al quale verrà esteso il termine per l'acquisizione di TikTok da parte di un'azienda americana.

Come dicevamo, quindi, il ritorno di TikTok non è definitivo: infatti al momento in cui scriviamo sia Apple sia Google non consentono ancora il download dell'app da parte degli utenti statunitensi.

Il fato di TikTok negli USA è pertanto ancora incerto: i prossimi mesi serviranno per capire quale sarà il destino di una realtà che, dal punto di vista economico, sono nel 2024 ha generato negli Stati Uniti ricavi per 12,34 miliardi di dollari grazie alla pubblicità.

Tutto ciò può risultare di interesse anche per gli utenti di TikTok negli altri Paesi del mondo poiché, nelle ore in cui il ban è stato efficace, diversi di loro hanno segnalato di essere stati ingiustamente estromessi dalla piattaforma: la cacciata di TikTok da un intero Paese non sembra essere una faccenda particolarmente semplice anche soltanto dal punto di vista tecnico.