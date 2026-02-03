Mozilla mantiene le promesse: arrivano gli strumenti per spegnere tutta l'IA

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-02-2026] Commenti

Immagine: Mozilla

Rispettando quanto aveva promesso, Mozilla sta introducendo un nuovo insieme di controlli che permette agli utenti di Firefox di disattivare completamente tutte le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale integrate nel browser. La novità arriva in risposta alle richieste di trasparenza e controllo avanzato espresse da una parte consistente della comunità, soprattutto dopo l'introduzione di funzioni IA sperimentali nei mesi precedenti. Mozilla aveva promesso che l'adozione dell'IA non sarebbe mai stata imposta e che gli utenti avrebbero mantenuto la possibilità di disattivarla in modo totale.

Firefox sta dunque introducendo un pannello dedicato nelle impostazioni del browser, attraverso il quale è possibile disabilitare ogni componente IA, incluse le funzioni di suggerimento, i modelli locali, le integrazioni con servizi esterni e gli strumenti di analisi contestuale. Il controllo è centralizzato e agisce su tutte le funzionalità attuali e future, garantendo che nessun modulo IA venga eseguito in background senza consenso esplicito. Mozilla ha confermato che il nuovo sistema di gestione della IA è stato progettato per essere trasparente e facilmente verificabile. Le impostazioni mostrano chiaramente quali funzioni sono attive, quali modelli vengono utilizzati e quali dati potrebbero essere elaborati. Firefox non invierà dati personali a servizi IA esterni senza autorizzazione e tutte le funzioni basate su modelli locali opereranno esclusivamente sul dispositivo dell'utente.

Il nuovo pannello di controllo include anche la possibilità di disattivare singole funzionalità, come i suggerimenti intelligenti nella barra degli indirizzi, gli strumenti di riepilogo delle pagine e le funzioni di assistenza alla scrittura. Questa granularità permette agli utenti di mantenere attive solo le funzioni desiderate, senza dover rinunciare completamente alle capacità IA del browser. Mozilla ha sottolineato che l'introduzione di questi controlli non rappresenta un passo indietro nell'adozione dell'intelligenza artificiale, ma un modo per garantire che l'implementazione avvenga nel rispetto dei principi di privacy e autonomia dell'utente. Firefox si presenta come uno dei pochi browser a offrire un controllo così esteso sulle funzioni AI, in linea con la propria tradizione di trasparenza e protezione dei dati.

Le nuove impostazioni arrivano in un momento in cui molti browser stanno integrando funzionalità IA in modo sempre più profondo. Alcuni concorrenti hanno introdotto assistenti conversazionali, strumenti di generazione di contenuti e sistemi di analisi automatica delle pagine web, spesso senza offrire un controllo completo sulla disattivazione. Mozilla ha scelto un approccio più prudente, lasciando agli utenti la possibilità di decidere se e come utilizzare queste tecnologie. Le nuove opzioni saranno distribuite progressivamente nelle versioni stabili di Firefox nel corso delle prossime settimane. Gli utenti delle versioni Nightly e Beta hanno già accesso ai controlli avanzati e stanno contribuendo a testare la stabilità e l'efficacia del sistema. Mozilla ha dichiarato che continuerà a raccogliere feedback per migliorare ulteriormente l'interfaccia e la chiarezza delle impostazioni.

Mozilla ha confermato che le funzioni AI continueranno a essere sviluppate, ma sempre con un approccio opt‑in: le nuove funzionalità verranno presentate in modo chiaro e potranno essere attivate solo con il consenso esplicito dell'utente. Le prossime evoluzioni del progetto includono l'introduzione di modelli IA locali più efficienti, progettati per funzionare direttamente sul dispositivo senza inviare dati a server esterni. Mozilla sta lavorando anche a strumenti di analisi delle pagine web basati su modelli leggeri, che potranno essere attivati manualmente dall'utente quando necessario.