Mozilla mantiene le promesse: arrivano gli strumenti per spegnere tutta l'IA



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-02-2026]

firefox blocca ia
Immagine: Mozilla

Rispettando quanto aveva promesso, Mozilla sta introducendo un nuovo insieme di controlli che permette agli utenti di Firefox di disattivare completamente tutte le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale integrate nel browser. La novità arriva in risposta alle richieste di trasparenza e controllo avanzato espresse da una parte consistente della comunità, soprattutto dopo l'introduzione di funzioni IA sperimentali nei mesi precedenti. Mozilla aveva promesso che l'adozione dell'IA non sarebbe mai stata imposta e che gli utenti avrebbero mantenuto la possibilità di disattivarla in modo totale.

Firefox sta dunque introducendo un pannello dedicato nelle impostazioni del browser, attraverso il quale è possibile disabilitare ogni componente IA, incluse le funzioni di suggerimento, i modelli locali, le integrazioni con servizi esterni e gli strumenti di analisi contestuale. Il controllo è centralizzato e agisce su tutte le funzionalità attuali e future, garantendo che nessun modulo IA venga eseguito in background senza consenso esplicito. Mozilla ha confermato che il nuovo sistema di gestione della IA è stato progettato per essere trasparente e facilmente verificabile. Le impostazioni mostrano chiaramente quali funzioni sono attive, quali modelli vengono utilizzati e quali dati potrebbero essere elaborati. Firefox non invierà dati personali a servizi IA esterni senza autorizzazione e tutte le funzioni basate su modelli locali opereranno esclusivamente sul dispositivo dell'utente.

Il nuovo pannello di controllo include anche la possibilità di disattivare singole funzionalità, come i suggerimenti intelligenti nella barra degli indirizzi, gli strumenti di riepilogo delle pagine e le funzioni di assistenza alla scrittura. Questa granularità permette agli utenti di mantenere attive solo le funzioni desiderate, senza dover rinunciare completamente alle capacità IA del browser. Mozilla ha sottolineato che l'introduzione di questi controlli non rappresenta un passo indietro nell'adozione dell'intelligenza artificiale, ma un modo per garantire che l'implementazione avvenga nel rispetto dei principi di privacy e autonomia dell'utente. Firefox si presenta come uno dei pochi browser a offrire un controllo così esteso sulle funzioni AI, in linea con la propria tradizione di trasparenza e protezione dei dati.

Le nuove impostazioni arrivano in un momento in cui molti browser stanno integrando funzionalità IA in modo sempre più profondo. Alcuni concorrenti hanno introdotto assistenti conversazionali, strumenti di generazione di contenuti e sistemi di analisi automatica delle pagine web, spesso senza offrire un controllo completo sulla disattivazione. Mozilla ha scelto un approccio più prudente, lasciando agli utenti la possibilità di decidere se e come utilizzare queste tecnologie. Le nuove opzioni saranno distribuite progressivamente nelle versioni stabili di Firefox nel corso delle prossime settimane. Gli utenti delle versioni Nightly e Beta hanno già accesso ai controlli avanzati e stanno contribuendo a testare la stabilità e l'efficacia del sistema. Mozilla ha dichiarato che continuerà a raccogliere feedback per migliorare ulteriormente l'interfaccia e la chiarezza delle impostazioni.

Articoli suggeriti:
jQuery 4.0 debutta dopo 10 anni. Meno compatibilità storica, più adere...
Proteste su Reddit, Mozilla annuncia un kill switch per spegnere completamente l...
Firefox si evolve: arriva l'IA sotto il controllo dell'utente
Mozilla lancia AI Window: un assistente in Firefox che non invade la navigazione

Mozilla ha confermato che le funzioni AI continueranno a essere sviluppate, ma sempre con un approccio opt‑in: le nuove funzionalità verranno presentate in modo chiaro e potranno essere attivate solo con il consenso esplicito dell'utente. Le prossime evoluzioni del progetto includono l'introduzione di modelli IA locali più efficienti, progettati per funzionare direttamente sul dispositivo senza inviare dati a server esterni. Mozilla sta lavorando anche a strumenti di analisi delle pagine web basati su modelli leggeri, che potranno essere attivati manualmente dall'utente quando necessario.

Spunti di approfondimento:
Firefox cambia volto: Mozilla presenta Kit, la mascotte ridisegnata per il web m...
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratui...
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Firefox 138, la barra degli indirizzi diventa un centro di comando

Proposte di lettura:
Firefox inizia finalmente a supportare le PWA
Firefox, cambiano i Termini di Utilizzo dopo le proteste
Firefox, polemiche per i nuovi termini di utilizzo
Firefox rinuncia all'opzione Do Not Track

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Firefox inizia finalmente a supportare le PWA
Firefox, cambiano i Termini di Utilizzo dopo le proteste
Firefox, polemiche per i nuovi termini di utilizzo
Firefox rinuncia all'opzione Do Not Track

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il governo vorrebbe eliminare la tassa di proprietà travestita da canone, trasferendola sulla bolletta della luce. Sei d'accordo?
No
Non lo so

Mostra i risultati (3055 voti)
Febbraio 2026
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 febbraio
2026
Windows 11, i PC continuano a non spegnersi. Nonostante la patch di emergenza.
2025
Find My Device o piuttosto Find Me?
2023
I social ai tempi di GPT-3
2022
Tesla e il mistero delle auto che inchiodano da sole
2021
La Stampa, L’Espresso, il Corriere e il metodo redazionale: nessuno rilegg...
2020
Avast chiede scusa e promette di smettere di spiare
2019
Cassandra Crossing/ L'insostenibile inaffidabilità delle infrastrutture
2018
Il software che trasforma qualsiasi webcam in un Kinect
2017
OnePlus scoperta a barare nei benchmark
2016
Galaxy S7, il top di gamma di Samsung
2015
Cortana su PC, Spartan e il computer olografico
2014
Gmail, posta legittima finisce nello Spam per errore
2012
Volunia, l'anti-Google italiano, è pronto al lancio
2011
In prova: Netgear N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700
2010
Ricomincia Lost ed è disponibile sulla IPTv
2009
Il meglio del forum Peer to peer
2008
Nella lotta alla pirateria gli USA sembrano più permissivi della Francia
2007
L'accordo antipedofilia non è perfetto
2006
Incontrare persone conosciute online
2005
Assistenza legale a chi sceglie open source
2004
Otto anni di carcere al webmaster
2003
DotComa
2002
Un dolcetto al giorno
Olimpo Informatico


 
web metrics