Arriva LibreOffice 7.1 Community ma è importante non usarlo in azienda

LibreOffice 7.1 Community, la versione della migliore suite office open source per la produttività desktop supportata dalla comunità dei volontari, è disponibile. L'etichetta Community sottolinea il fatto che il software non è indirizzato alle imprese, e non è ottimizzato per le loro esigenze di supporto.

Per le implementazioni di classe enterprise, The Document Foundation ha sempre raccomandato una delle applicazioni LibreOffice Enterprise dai partner dell'ecosistema - per desktop, mobile e cloud - con opzioni di supporto a lungo termine, assistenza professionale, funzionalità personalizzate e altri vantaggi, tra cui SLA (Service Level Agreements), descritte in questa pagina.

Nonostante queste raccomandazioni, un gran numero di aziende continua a usare la versione supportata dai volontari rispetto a quella ottimizzata per le proprie esigenze, e questo ha una duplice conseguenza negativa per il progetto: un cattivo uso del tempo dei volontari, che devono impiegare il proprio tempo per risolvere i problemi di aziende che non restituiscono nulla alla comunità, e una perdita netta per l'ecosistema.

Questo è stato un problema per la sostenibilità del progetto LibreOffice, perché ha rallentato l'evoluzione del software. Infatti, ogni linea di codice sviluppata dalle aziende dell'ecosistema per i loro clienti è condivisa con la comunità globale, e questo migliora il prodotto e favorisce la crescita della piattaforma tecnologica LibreOffice.

Sia LibreOffice Community che la famiglia di prodotti LibreOffice Enterprise sono basati sulla piattaforma LibreOffice Technology, che è il risultato di anni di attività di sviluppo con l'obiettivo di fornire una suite per ufficio avanzata sia per il desktop sia per il mobile e il cloud, seguendo l'evoluzione del mercato dal 2010.

Oggi, i prodotti basati su LibreOffice Technology sono disponibili per i principali sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux e Chrome OS), per le piattaforme mobili (Android e iOS) e per il cloud. Essi possono avere un nome diverso, secondo la strategia dell'azienda, ma condividono gli stessi vantaggi di LibreOffice: robustezza e flessibilità.

Usando l'etichetta Community sottolineiamo l'importanza del contributo delle aziende, ciascuna secondo le proprie capacità, alla missione di The Document Foundation, e di quanto questo contributo sia apprezzato dalla comunità.

Nuove funzionalità di LibreOffice 7.1 Community

Le nuove funzionalità di LibreOffice 7.1 Community sono state sviluppate da un gran numero di collaboratori: il 73% dei commit provengono da sviluppatori impiegati dalle aziende che siedono nell'Advisory Board - Collabora, Red Hat e CIB/Allotropia - per le esigenze dei loro clienti aziendali, più altre organizzazioni (tra cui TDF), e il 27% da volontari individuali.

GENERAL

• Nuova finestra di dialogo per la selezione dell'interfaccia utente, con l'obiettivo di scegliere al primo avvio quella più adatta alle preferenze di ciascun utente

• Migliore ricerca di un formato carta della stampante corrispondente al documento

• Mostra tutti i file supportati quando si aggiunge una nuova estensione in Extension Manager

• Anteprima di stampa aggiornata in modo asincrono, per non bloccare l'interfaccia utente durante la modifica delle impostazioni nella finestra di dialogo

• Additions Dialog: per cercare, scegliere e installare estensioni con un solo clic

WRITER

• Nuova funzione Style Inspector, per visualizzare gli attributi degli stili di paragrafo e carattere, e le proprietà della formattazione manuale (o diretta)

• L'ancoraggio predefinito per le immagini importate può essere impostato usando il menù Strumenti ▸ Opzioni ▸ LibreOffice Writer

• Capacità di rilevare il testo Unicode, anche se il file di testo importato non ha il BOM (Byte Order Mark)

• Significativo miglioramento della velocità delle operazioni di ricerca/sostituzione

CALC

• Aggiunta della possibilità di incollare i contenuti con il tasto Invio, che può essere attivata/disattivata con il menù Strumenti ▸ Opzioni ▸ LibreOffice Calc ▸ Generale

• Aggiunta la possibilità di selezionare gli elementi nella finestra Autofilter cliccando sulla riga degli elementi, oltre alla casella di controllo

• Significativo miglioramento della velocità del filtro automatico e delle operazioni di ricerca/sostituzione

IMPRESS & DRAW

• Possibilità di aggiungere firme visibili ai file PDF già esistenti con Draw

• Possibilità di modificare le animazioni per più oggetti contemporaneamente in Impress

• Aggiunta dei pulsanti "Pausa/Riprendi" ed "Esci" allo Schermo del Presentatore

• Aggiunta di ombreggiature morbide e realistiche agli oggetti

• Aggiunta di nuove funzionalità di animazione basate sulle leggi della fisica e nuovi insiemi di effetti di animazione che le utilizzano

MACRO

• Librerie ScriptForge: una collezione flessibile e robusta di risorse per lo scripting delle macro LibreOffice, che l'utente può invocare da script Basic o Python

Un video che riassume le principali novità di LibreOffice 7.1 Community è disponibile su YouTube e anche su PeerTube.

LibreOffice e interoperabilità

LibreOffice 7.1 Community migliora la compatibilità con i file DOCX/XLSX/PPTX: gestione delle tabelle di Writer (importazione/esportazione e funzioni delle tabelle, con supporto per il tracciamento delle modifiche nelle tabelle floating); gestione dei risultati dei campi nella cache di Writer; supporto della spaziatura sotto l'ultimo paragrafo negli header dei file DOC/DOCX; e ulteriori progressi nella gestione delle SmartArt per l'importazione dei file PPTX.

LibreOffice offre il migliore livello di interoperabilità nel settore delle suite per ufficio, a partire dal supporto nativo per OpenDocument Format (ODF) - che offre una migliore sicurezza e una vera interoperabilità rispetto ai formati proprietari - al supporto ottimizzato per i file DOCX, XLSX e PPTX. Inoltre, LibreOffice include filtri per molti formati di documenti legacy, e come tale è il miglior strumento per una condivisione trasparente dei contenuti e della conoscenza.

Migrazioni a LibreOffice

La Document Foundation ha sviluppato un Protocollo di Migrazione per aiutare le aziende che passano dalle suite per ufficio proprietarie a LibreOffice, che si basa sulla distribuzione di una versione LTS dalla famiglia LibreOffice Enterprise, più consulenza e formazione sulla migrazione fornita da professionisti certificati che offrono ai CIO e ai manager IT soluzioni a valore aggiunto in linea con le offerte proprietarie.

LibreOffice - grazie alla maturità del codice sorgente, alla ricchezza delle funzionalità, al supporto per gli standard aperti, all'eccellente compatibilità e alle opzioni di supporto a lungo termine da parte di partner certificati - rappresenta la soluzione ideale per le aziende che vogliono riprendere il controllo dei propri dati e liberarsi dal lock-in creato dalle soluzioni proprietarie.

Disponibilità di LibreOffice 7.1 Community

LibreOffice 7.1 Community è immediatamente disponibile. I requisiti minimi per i sistemi operativi proprietari sono Microsoft Windows 7 SP1 e Apple macOS 10.12.

I prodotti basati su LibreOffice Technology per Android e iOS sono elencati qui, mentre quelli per App Stores e ChromeOS sono elencati qui.

Per gli utenti che preferiscono una versione più collaudata, The Document Foundation mantiene la famiglia LibreOffice 7.0, con la release 7.0.4.

La Document Foundation non fornisce supporto tecnico agli utenti, anche se questo viene offerto dai volontari sulle mailing list degli utenti e sul sito web Ask LibreOffice.