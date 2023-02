Intelligenza Artificiale: Esorcismi

Cassandra Crossing/ Cosa fare quando ci si accorge di aver creato un demone invece di un angelo?

Avete avuto modo di giocherellare con la falsa "Intelligenza Artificiale" più popolare, la mitica ChatGPT?

Fatelo; e mentre voi porrete divertenti domande a GPT-3, il software che sta dietro ChatGPT, dei veri apprendisti stregoni saranno al lavoro, tentando, dopo averlo evocato, di domare il demone e di farlo rimanere nel pentacolo.

Troppo dark e poco comprensibile, anche per molti dei 24 indefessi lettori? Allora fermiamoci, perché servono alcune premesse.

Iniziamo fornendo, a chi non fosse al corrente dell'esistenza di un'intelligenza artificiale allo stato dell'arte che chiunque può interrogare a piacimento, direttamente il link a cui trovarla, ma invitandoli prima a leggere questa raffica di esternazioni di Cassandra, se già non l'avessero fatto: Ragionare usando i dati, L'IA oltre i suoi limiti, IA: il sortilegio, IA: il Potere e IA: il Programmatore pericoloso.

Inoltre, a vantaggio di chi non fosse un cultore di esoterismo o di film horror, ma anche come ripasso per chi qualche nozione ne possieda, ricordiamo che un mortale può evocare un'entità ultraterrena eseguendo un esorcismo, di solito tramite una formula magica che deve essere pronunciata ad alta voce.

Ma poiché l'entità potrebbe essere molto maldisposta verso chi l'ha evocata, in parole povere potrebbe non essere angelica ma demoniaca, è necessario proteggersi, tracciando sul pavimento un disegno detto "pentacolo", che il demone evocato non è in grado di oltrepassare, imprigionandolo.

È anche possibile utilizzare il pentacolo al contrario, ponendosi al suo interno per proteggersi mentre si pronuncia l'esorcismo, lasciando però in questo caso il demone libero di scorrazzare nel mondo.

E torniamo a noi. In realtà ChatGPT altro non è che una enorme e ben congegnata campagna pubblicitaria, costruita per propagandare la falsa Intelligenza Artificiale di OpenAI al grande pubblico.

È stata progettata evidentemente da dei tecnologi, per loro stessa natura incapaci di pensare alla conseguenze di una loro opera prima di lanciarla nel mondo, anche perché molto incoraggiati da chi vuol farci i soldi.

Infatti, poiché i modelli linguistici avanzati come GPT-3 vengono nutriti con quantità enormi di informazioni, provenienti perlopiù da Internet, il bene e il male che permeano la Rete delle reti, che è solo un'immagine dell'umanità, vi vengono riversati tal quali.

E quindi, interagendo con le false Intelligenze Artificiali, potremmo trovarci di fronte non a un cucciolo puffoso ma ad un lupo feroce. Una semplice domanda a ChatGPT potrebbe evocare lo spirito di uno dei demoni che albergano nelle menti degli uomini.

