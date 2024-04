Il robot maggiordomo sarà in vendita dal 2025

Grazie alla IA, MenteeBot è in grado di muoversi con destrezza e acquisire nuove capacità.

Immagine generata con DiffusionArt

«Siamo al punto di convergenza tra visione computerizzata, comprensione del linguaggio naturale, simulatori dettagliati e accurati, e metodologie di trasferimento tra la simulazione e il mondo reale e viceversa» sostiene il presidente di Mentee Robotics, Amnon Shashua, che per il prossimo anno ha in programma l'immissione sul mercato del risultato di questa convergenza.

Mentee Robotics è stata fondata soltanto nel 2022 da esperti di intelligenza artificiale e in questi due anni ha lavorato allo sviluppo di MenteeBot, un robot umanoide in grado di ricevere comandi espressi in linguaggio naturale e di eseguire operazioni complesse.

«Noi crediamo che questa convergenza sia il punto di partenza per la progettazione di futuri robot bipedi e adatti a tutti gli usi, che possano andare dappertutto (come un essere umano) con il cervello adatto a svogere compiti domestici e imparare, attraverso l'imitazione, a svolgere quei compiti per i uqali non sono stati addestrati in precedenza».

MenteeBot, il cui debutto ufficiale è previsto per l'appunto nel 2025, vuole essere il primo esemplare di questa generazione di automi.

Per insegnargli a muoversi, Mentee ha adottato un sistema di machine learning innovativo, chiamato Sim2Real (Simulator to Reality): il "cervello" del robot si addestra in un ambiente simulato, riducendo così la quantità di dati provenienti dal mondo reale che servirebbe se si adoperassero le tecniche di addestramento standard.

Grazie alla IA che lo equipaggia è poi capace di interpretare i comandi verbali e di arrivare da sé a comprendere i passaggi necessari per arrivare a eseguire un determinato compito, senza bisogno di istruzioni precise.

L'idea di fondo è che MenteeBot sia il primo di molte generazioni di robot che con sempre maggiore facilità acquisiscono nuove capacità grazie all'interazione con gli esseri umani e che, anziché rappresentare semplicemente una curiosità, possano assumersi una varietà di compiti senza necessitare di una costante supervisione, in una casa o in un luogo di lavoro.

Qui sotto, il video che mostra il prototipo in azione.