Mozilla, un nuovo logo per affrontare le nuove sfide digitali

Incarna lo «spirito attivista» della Fondazione, per restituire agli utenti il controllo delle loro vite digitali.

08-12-2024

Era stato annunciato alla fine di settembre e ora sta prendendo ufficialmente piede: dopo oltre sette anni, Mozilla rinnova il proprio logo.

Per certi versi si può parlare di un ritorno alle origini: il risultato del lavoro dell'agenzia Jones Knowles Ritchie (JKR) è una sorta di "bandiera" che allo stesso tempo incorpora la M di Mozilla e richiama il dinosauro che per lungo tempo è stato la mascotte del progetto (come mostra ancora più chiaramente l'animazione, prodotta da Mozilla, che riportiamo in fondo all'articolo).

I colori però sono del tutto diversi: se il dinosauro era rosso, i colori principali del nuovo logo sono il nero, il bianco e il verde.

Come spiega JKR, l'idea di adottare una bandiera come proprio logo serve a simboleggiare «il nostro spirito attivista» e l'impegno a «Riprendersi Internet» per riconsegnarla agli utenti in modo che abbiano il controllo sulla propria vita digitale.

In particolare, le sfide che la Fondazione Mozilla pensa di dover affrontare nel prossimo futuro riguardano l'intelligenza artificiale, la privacy e la lotta alla disinformazione, in linea con l'immagine che Mozilla ha di sé: «un'organizzazione non-profit che promuove l'apertura, l'innovazione, e la partecipazione in Internet».