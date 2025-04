Black Mirror 7, istruzioni per l'uso (senza spoiler)

Recensioni di Cassandra/ Ritorna la serie che ha esaltato gli appassionati di fantascienza in questo decennio. Ma secondo Cassandra va goduta “cum grano salis”.

Che cosa c'entra l'immagine che illustra l'articolo (un fotogramma di un episodio di Ai confini della realtà) con l'appena uscita settima stagione di Black Mirror?

I 24 informatissimi ricorderanno che Cassandra, ancora in tenera età, rimase folgorata e sconvolta dalla visione di una delle più note puntate di Ai confini della realtà, quella intitolata Tempo di leggere, magistralmente interpretata dal proteiforme Burgess Meredith. Se non vi mettete nei panni di un bimbo di 10 anni a cui avevano appena messo gli occhiali a permanenza, non potrete capire fino a che punto.

Partendo da questo, appena l'avvento di eMule e dei primi cofanetti di DVD ha permesso di fruire della serie completa di 156 episodi, la fascinazione per leáserie antologicheáe per la fantascienza classica è stata praticamente automatica e si è fissata indelebilmente nella mente di Cassandra.

Ciò spiega perché la scomparsa delle serie di questo tipo, fino alla svolta del millennio, ha profondamente deluso un'aspirante profetessa che, dopo questo imprinting, era arrivata ad avere i primi 1000 numeri di Urania che occhieggiavano dalla libreria. Nel 2011 l'arrivo della prima stagione della serie antologica Black Mirror - e successivamente di Love, Death & Robots - è stata una vera boccata di ossigeno.

Da allora, ben 7 stagioni sono state prodotte con argomenti, sceneggiature e livelli qualitativi molto diversi. Ma proprio questo è il bello delle serie antologiche. Ora Cassandra, fresca della visione dell'ultimo episodio della settima stagione, per una volta non vi tedierà con le sue valutazioni che, come in altri settori, poggerebbero comunque sui suoi imprinting antidiluviani.

A parte il sintetico consiglio di non lasciarvela scappare per nessun motivo e di guardarvela con calma appena possibile, Cassandra vi ammonirà semplicemente aánon seguire il semplice ordine in cui i sei episodi sono proposti, ma di adattare l'ordine di fruizione ai vostri gusti, anzi al vostro sentire.

Gli episodi sono lunghi circa un'ora, più di quelli delle stagioni precedenti, e come sempre hanno temi e tinte completamente diversi tra loro; sono numerati in questo modo:

1. Gente comune

2. Bestia nera

3. Hotel Reverie

4. Come un giocattolo

5. Eulogy

6. USS Callister: Into Infinity

Questo ordine di fruizione, se adottato, espone subito lo spettatore a due splendidi episodi, che sono però i più dark della stagione; e si tratta, credete a Cassandra, di episodi veramente dark. Tuttavia, se per voi la violenza di Seven e di Dal Tramonto all'Alba e la distopia di 1984 sono stati una passeggiata, procedete pure.

Altrimenti Cassandra vi suggerisce di scegliere se apparteniate a una categoria intimista o giocosa. La visione intimista dovrebbe avvenire nell'ordine 5, 3, 4, 6, 2 ed 1, saltando gli ultimi due se necessario. Quella giocosa deve invece partire ovviamente dall'episodio di continuazione di USS Callister e potrà terminare con i due episodi dark; quindi 6, 3, 5, 4, 2 e 1, affrontando con una buona dose di distacco 1 e 2. Per questi due episodi, occhio a non eccedere nella sospensione dell'incredulità e non farvi coinvolgere troppo.

Una nota curiosa: dopo che il primo episodio di USS Callister aveva vinto numerosi premi, tra cui 4 Primetime Emmy Awards, l'autore della serie Charlie Brooke aveva progettato loáspin-off di una miniserieádedicata al mondo dell'astronave, metà Star Trek e metàáExistenz, con un tocco di It's a Good Life. Ma l'entusiasmo non dev'essere durato a lungo: il progetto si è ridotto prima a un film e poi a un nuovo episodio di continuazione. Cose che succedono. Detto questo,áenjoy!