Riprese effettuate di nascosto, donne molestate

Occhiali ''smart'' di Meta: operatori vedono immagini intime degli utenti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-03-2026]

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Occhiali "smart" di Meta: operatori vedono immagini intime degli utenti

Questi occhiali "smart" potenziati con l'intelligenza artificiale hanno l'aspetto di occhiali normali e quindi passano inosservati. Questo vuol dire che è facilissimo abusarne per effettuare riprese di nascosto, anche perché a differenza del telefono, che va estratto e puntato, le telecamere integrate in questi occhiali sono già nella posizione di ripresa perfetta, ossia accanto agli occhi dell'utente. Chi vuole fare riprese non fa nessun gesto rivelatore, ma si limita a dire a bassa voce agli occhiali di iniziare a registrare un video, oppure tocca leggermente il touchpad presente sull'astina. Tutto qui.

E la lucina a LED che si illumina quando inizia una ripresa video è facile da disabilitare, tanto che le istruzioni per farlo sono su YouTube. In alcuni casi è sufficiente un banale tappino adesivo sagomato, nonostante Meta abbia progettato i propri occhiali in modo che non funzionino se la spia luminosa è coperta [404 media, paywall].

Gli abusi di questo genere non si sono fatti attendere [CNN; Yahoo]. TikTok, Instagram e altre piattaforme social sono pieni di video in cui un uomo attacca bottone con una donna e riprende le sue reazioni alle avances senza chiederle il permesso di riprenderla e men che meno di postare il suo volto sui social. Questi video ottengono migliaia e a volte milioni di visualizzazioni e quindi portano denaro a chi li pubblica; sono diventati una moda e un fenomeno di massa.

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Questi uomini credono di avere il diritto di fare riprese di nascosto a persone specifiche, perché sono in un luogo pubblico (ma la legge di quasi tutti i paesi dice il contrario). Questi uomini considerano le donne che abbordano come oggetti da monetizzare, ai quali quindi non ritengono di dover chiedere consensi o permessi. L'idea che una donna non voglia essere mostrata a milioni di persone e poi essere bersagliata da commenti misogini o diventare vittima di stalking non li sfiora nemmeno [BBC]. E i social network, invece di vietare e rimuovere questi tipi di video, li promuovono. Siamo arrivati alla monetizzazione delle molestie.

Gli occhiali "smart" sono insomma una manna dal cielo per questi uomini e un pericolo nuovo e ulteriore per le donne, che adesso dovranno cominciare a chiedersi se ogni interazione con una persona che non conoscono sia una ripresa nascosta che verrà pubblicata sui social. E il pericolo aumenterà a dismisura se, come sembra, Meta aggiungerà il riconoscimento facciale ai propri dispositivi indossabili. Se oggi una vittima può in parte proteggersi evitando di dare il proprio nome o altri dati personali a uno sconosciuto, con l'arrivo del riconoscimento facciale il molestatore avrà direttamente tutti i dati che gli servono, dal nome al numero di telefono all'indirizzo di casa e di lavoro, gentilmente forniti da Meta.

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Paolo Attivissimo

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Commenti all'articolo (5)


Gladiator
@zeross Dipende da quanti la useranno, inoltre, una volta rilevato la presenza del dispositivo acceso si può certo chiedere civilmente a chi lo indossa di non usarlo per far riprese o di spegnerlo ma se si rifiuta di farlo poi che succede considerato anche che: Credo che l'app possa essere anche utile ma che non diventerà determinante... Leggi tutto
21-3-2026 14:07

zeross
Comunque la app che li rileva ed avvisa della loro presenza alla lunga potrebbe essere sufficiente ad uccidere il prodotto....
20-3-2026 18:23

Gladiator
Dovrebbero, per legge, farli ancora più grandi in modo da scrivere sulle stanghette in modo evidente a tutti cosa sono e montarci un led rosso da 10 mm di diametro sempre acceso e visibile dall'interlocutore quando sono in funzione e che lampeggia quando si fanno riprese o registrazioni. Forse dopo le vendite calerebbero drasticamente...
13-3-2026 17:11
{user}
L'enorme problema di questo, e di qualunque altro dispositivo di questo tipo (a cominciare dallo smartphone), è che violano la privacy anche di chi ha scelto di non comprarli. Quando la democrazia diventerà regime forse capiremo quanto siamo stati stupidi, se ancora avremo la possibilità di farlo..
13-3-2026 08:47
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