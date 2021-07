Il valletto robotico che aiuta a indossare i vestiti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-07-2021] Commenti

Si potrebbe pensare che realizzare un robot capace di aiutare a indossare i vestiti quanti, affetti da qualche tipo di disabilità, da soli avrebbero difficoltà a farlo non sia poi un compito tanto difficile.

Invece, come spiegano alcuni ricercatori del MIT, il problema è molto più complicato di quanto appaia.

Se una persona ne aiuta un'altra a indossare un capo d'abbigliamento, la prima sa perfettamente come muoversi, quando fermarsi, in che modo tenere il capo stesso e quali piccoli aggiustamenti nella posizione operare; insegnare a un robot a fare altrettanto, muovendosi con delicatezza ed evitando di colpire - magari in maniera anche dolorosa - la persona è un'impresa.

Di solito si segue un approccio basato sulla cautela, programmando il robot affinché eviti ogni collisione con la persona che sta aiutando e dicendogli, in pratica, che non deve mai toccare la persona; il guaio è che, in questo modo, si rischia di finire in un circolo vizioso in cui il robot, proprio per evitare il contatto, non riesce più a muoversi.

I ricercatori del MIT CSAIL hanno ideato un sistema diverso, progettando un algoritmo in cui è stato introdotto il concetto di «collisioni sicure».

«Sviluppare un algoritmo che eviti ferite fisiche senza avere conseguenze sull'efficienza del compito è una sfida fondamentale» spiega uno dei ricercatori, Shen Li. «Consentendo ai robot di venire a contatto con gli esseri umani in maniera non nociva, il mostro metodo riesce a individuare i movimenti più efficienti al fine di vestire la persona in tutta sicurezza».

Il robot del MIT al momento è solo un esperimento ma, continuando gli studi, è possibile che in un futuro non troppo lontano chi soffre di difficoltà al movimento possa avere un valletto robotico personale che lo aiuti nelle necessità quotidiane, e non solo nell'abbigliarsi.

Qui sotto, il video dimostrativo.