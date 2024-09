Il robot umanoide ''morbido'' che aiuta nella faccende domestiche

NEO si muove per casa con straordinaria delicatezza.

1X Technologies una startup norvegese che si occupa di robotica e che ha deciso di risolvere uno dei problemi che impediscono l'ingresso degli automi negli ambienti domestici: il loro aspetto troppo meccanico.

La soluzione creata è NEO, un robot morbido, attualmente in beta, sviluppato con lo scopo preciso di diventare un aiuto per qualsiasi compito debba essere svolto in casa, dal riordinare, allo spolverare, allo stirare i vestiti.

La chiave della principale particolarità di NEO sta nell'aggettivo morbido: i vari dispositivi che gli consentono di muoversi ed eseguire i compiti affidatigli sono «di ispirazione organica».

Guardando NEO, in effetti, non si ha l'impressione di vedere un robot dello stesso tipo cui siamo abituati - si pensi per esempio a Spot, o ai robot umanoidi di Boston Dynamics, o al robot barista ADAM - ma piuttosto a un uomo in costume, con un effetto vagamente inquietante.

Al di là dell'inquietudine, però, NEO è stato creato con quell'aspetto affinché interagire con esso sia «sicuro» (certamente più che non avendo a che fare con parti metalliche esposte), perché possa inserirsi in maniera più o meno naturale in ambiente domestico e perché ogni movimento sia compiuto con una certa "grazia".

Accuratezza e precisione vengono aumentate grazie al fatto che il robot è dotato di arti del tutto simili a quelli degli esseri umani: infatti è dotato di mani con cinque dita.

NEO, naturalmente, è dotato di intelligenza artificiale: inizialmente, viene "addestrato" da un operatore che lo controlla da remoto per insegnargli come completare i vari compiti; a mano a mano che accumula esperienza, però, diventa in grado di capire il linguaggio naturale, conoscere i diversi ambienti in cui opera, e portare a termine i comandi con sempre maggiore efficienza.

Dato che poi «impara continuamente», NEO può acquisire continuamente nuove abilità, adattandosi a ciò che lo circonda e alle esigenze degli esseri umani con cui interagisce; ed è in grado di capire anche le comunicazioni non verbali.

Queste, almeno, sono le promesse di 1X: la fase beta attualmente in corso, durante la quale NEO viene messo alla prova in ambienti reale, servirà a valutare quanto esse si possano concretizzare, sempre con un occhio di particolare riguardo verso la sicurezza.

«La sicurezza è la pietra angolare che ci permette di introdurre con fiducia NEO Beta nelle case, da cui otterremo le informazioni di cui abbiamo bisogno e nelle quali dimostrerà le sue capacità in contesti reali» ha dichiarato Bernt Børnich, CEO di 1X.

Prima che NEO possa essere messo in vendita e arrivare al pubblico generale dovrà quindi sicuramente passare ancora del tempo ma, se le promesse si avvereranno, potrà rappresentare una vera rivoluzione nella conduzione delle faccende domestiche; e forse causerà un aumento della pigrizia in quanti se ne doteranno.

Qui sotto, i video dimostrativi pubblicati da 1X.